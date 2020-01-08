紙本文件數位化！「Scanbot」超快速的自動化掃描工具（iPhone, Android）

手邊只有紙本文件臨時需要傳送給他人時，就必須將文件掃描成電子檔，才能透過 Email 或通訊軟體來傳送，但若剛好又沒掃描器可以使用，手機絕對就是你的救星了！不過直接拍照的效果並不好，可能會因為燈光反射、角度歪斜等問題，讓文件內容不好閱讀此時，下載一個好用的掃描 App 就很重要了！

「Scanbot」就是一個蠻方便的文件掃描工具，你甚至不需要按任何的按鈕，只要將鏡頭對準文件，程式就會自動辨識畫面中的文件，並自動按下快門！基本上自動辨識的效果很不錯，但難免還是可能會遇到有誤差的狀況，只需再手動微調文件的選取範圍即可，其會自動效正歪斜角度、調整亮度，增強掃描的結果。

可一次掃描多頁文件併入同一個 PDF 檔之中，也可將掃描結果以 JPG 圖檔儲存或傳送，雖然免費版本有諸多的功能限制，例如無法調整色彩亮度、對比，也不能擷取或搜尋文件中的文字，但若只是單純需要將紙本文件數位化，它的基本功能就很足夠囉！有需要的朋友可參考看看

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Scanbot
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：doo GmbH
  • 官方網站：https://scanbot.io/en/index.html
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.2 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 初次進入程式時，會看到如左圖的電子報訂閱畫面，點擊右上角的「跳過」即可嘗試進行掃描

 

第2步 預設為「自動」模式，只要將鏡頭對準文件，就可自動掃描下方還可啟用多頁面、補光功能，點擊最右側的「自動」可自定文件的相關格式

 

第3步 掃描結果出來後，如果有覺得不太滿意的地方，可再點入「裁切」透過四邊的節點來做調整

 

第4步 「節選」的部份可調整圖片的亮度、鮮豔度、對比，也可選擇轉換為黑白或灰階模式（部份功能為專業版才可使用）

 

第5步 如果剛剛掃描時沒有選擇「多頁面」，此時可再點擊「掃描」繼續新增其它的文件，可將多張文件儲存在同一個 PDF 檔中最後點擊「儲存」即完成

 

第6步 在列表中點擊欲傳送的掃描檔，再點擊下方的「傳送至」就可以選擇透過 Email 或其它的方式分享出去，也可儲存為 JPG 檔至相簿中

 

最後更新：01-08, 2020 下午 12:07

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