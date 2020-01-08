「Flippy Hills」方塊小雞的極限運動，沒翻好會鬧出雞命啊～（iPhone, iPad）

「Flippy Hills」是一款小有難度的街機遊戲透過點擊可操控方塊小雞進行跳躍翻滾的動作一步步向前進，

直到抵達終點為止都必須小心翼翼的踏穩每一步因為只要稍不留神小雞就可能粉身碎骨而鬧出一條又一條的雞命唷！

遊戲分為兩種模式在「戰役模式」中有超過 90 個關卡從最簡單到極度困難玩家必須一關一關挺進每一關都必須讓小雞完好的到達終點才能過關又必須能在關卡中收集足夠的金幣才可獲得滿星的榮耀對於完美主義的玩家來說就是更大的考驗了。

另外是「街機模式」也有八個關卡在看不見盡頭的路途上讓方塊小雞成功跳躍翻滾一圈就能記下 1 分必須獲得指定分數才能過關全看玩家翻滾的技術與功力了！在遊戲中每收集 100 枚金幣就可以隨機解鎖一隻新的小雞而每隻小雞都會搭配不同的背景主題讓玩家在挑戰極限的同時也可以體驗視覺上不同的樂趣哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Flippy Hills

Flippy Hills 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Ekaterina Vdovenko

Ekaterina Vdovenko 官方網站： http://woof-games.com/

http://woof-games.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Flippy Hills」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

首先就從「戰役模式」的第一關開始吧！之後如果後續有卡關的狀況也可以用 50 枚金幣解鎖下一關。

接著選擇要使用的小雞起初沒得選只能用預設的這隻來玩。

進入關卡後可以看到小雞站在一個向下的斜坡上點擊畫面右側可跳躍左側則可減慢速度跳起後需等腳落地才可以再次點擊跳躍如果抓不太到感覺可參考白小雞的示範。

邊跳要儘可能的收集金幣最後讓小雞平安完整的到達終點即可過關！

但相信我一開始都會是各種慘摔！

不過就算最後失敗在關卡中所收集到的金幣都還是紮紮實實的存在哦！當存滿 100 枚時就可以點擊「贏一隻小雞」來隨機解鎖新的小雞。

使用不同的小雞場景配色也會有不同的變化。

當在「戰役模式」中達到一定程度後就會解鎖「街機模式」。

在「街機模式」有八個關卡需獲得指定分數才能過關。

每成功跳躍翻滾一圈即算 1 分不小心失敗時就可以看到要過關得至少撐個 15 下才行。接下來就可以開始跳跳跳、翻翻翻不停的練習你也可以像我一樣從 5 下進步到 11 下哦！（對！我還過不了第一關！QQ ）