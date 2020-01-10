「2020 總統大選」即時開票查詢工具，每 90 秒自動更新！（Android）

令人既期待又怕受傷害的投票日終於要來了！無論你支持的是哪一方都要實際去投下那神聖的一票才算數哦！而投完票後當然就是要關注開票的狀況，

如果當天實在沒辦法坐在電視或電腦前看即時的開票資訊可以考慮在手機下載「2020 總統大選」App。

它在開票當天可以提供即時查詢的功能預設每 90 秒會由中央選舉委員會即時開票網頁抓取票數透過簡潔的介面讓使用者能夠快速直接的掌握最新的開票狀況。開啟程式上半部會顯示三位候選人全國的總開票數下半部則可利用縣巿來篩選查看單一縣巿的票數。

程式也會利用地圖的方式來呈現以領先之候選人的政黨代表色在地圖上標示更方便全面了解台灣各縣巿的得票狀況有需要的朋友可以先下載備用哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 2020 總統大選

2020 總統大選 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Ting199708

Ting199708 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「2020 總統大選」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

目前因為還沒進入投開票所以程式畫面上方會顯示倒數時間正式開票時就會顯示即時票數了。上半部為全國選情下半部可選擇查看自己關心的縣巿選情。

基本上程式每 90 秒會自動更新如果想手動更新的話可在右上角選單中點擊「立即更新」。在「關於」裡有提到會有地圖查看功能至於會如何呈現需待開票當日才能實際看到囉！目前沒有範例圖可以參考。