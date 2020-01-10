Album Colors 用音樂專輯封面激發你的配色靈感！

設計工作雖然重點在創意但人總是會有靈感枯竭的時候除了平時就要有吸取日月精華（對周遭的人事物多看多觀察）的習慣外，

有機會也可以多多欣賞他人的設計作品透過不同人的思考角度也許能激發自己更多的靈感。

而在配色上也是一樣的真的想不出好的配色方案時不妨可以去看看別人是怎麼選色的。「Album Colors」就是一個蠻好的管道它收集了上百張的音樂專輯封面並從封面取出其中最主要的 5 個顏色提供色碼可直接複製使用。

專輯的封面設計大多都經過長時間的規劃、用盡心思的發想與音樂創作人的堅持相信這樣的成品絕對有一定的水準用來做為設計配色的參考應該會很不錯！網站還結合 Spotify 播放歌曲片段讓使用者試聽聽了音樂搞不好會更有感覺唷！

網站除了提供隨機按鈕可任意搜尋不同的專輯封面作品外也可以開啟總列表逐一瀏覽或是利用 11 個色彩主題來進行篩選可更容易找出接近需求的專輯配色。時常感到選色困難嗎？可考慮將「Album Colors」加入書籤哦！

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網站名稱： Album Colors

Album Colors 網站網址：https://www.eggradients.com/random-color-palette-generator

網站畫面：

開啟網站就能看到預設的第一張專輯封面在封面下方會列出其中最主要的 5 種顏色點擊色塊下方的小圖示即可複製色碼。

點擊下方的「Get Another」即可隨機切換下一張專輯封面。

點擊封面右上角的「Spotify」按鈕就能試聽一小段的歌曲。

點擊右上角的選單鈕則可開啟專輯封面的「總列表」。

在列表中就能逐一的瀏覽所有的音樂專輯封面。不過使用者如果有特別想要參考的顏色主題可使用列表左上角的 11 種顏色來快速篩選哦！