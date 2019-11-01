降低手機成癮？Unlock Clock 可計算解鎖次數的動態桌布（Android）

若要問現代人是否都有手機成癮問題我想答案應該就在＂有跟沒有之間＂（XD）。由於手機的多功能讓每個人或多或少對它都有些依賴性，

平常查看時間、聯繫情感、工作、休閒、娛樂、學習……等手機幾乎都能派上用場也讓我們越來越不能沒有它的存在。

若你想改變太過依賴手機的問題以往已介紹過不少可以對付手機成癮問題的 App現在連 Google 也開始正視這個問題一口氣就推出了五款相關的 App本篇要介紹的就是其中的「Unlock Clock」。

「Unlock Clock」是一款動態桌布可以顯示一整天下來所累積解鎖螢幕的次數每次解鎖手機桌布上的數字就會累加 1這樣當你下次只是手癢沒事做想點開手機滑兩下的時候螢幕上累加的數字就會發揮提醒的效果告訴你到目前為止已經解鎖了手機好多次或許就能慢慢的試著放下囉！

不過因為它是朝著「提醒」的方向進行而不是要真正去「限制」所以比較適合自制力還在＂有與沒有之間＂（這梗要玩幾次啦～ XD）而且不喜歡被強迫的朋友使用有興趣的話可以來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Unlock Clock

Unlock Clock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Google Creative Lab

Google Creative Lab 官方網站： https://experiments.withgoogle.com/unlock-clock

https://experiments.withgoogle.com/unlock-clock 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Androdi 8.0 以上版本

Androdi 8.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Unlock Clock」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

這程式下載安裝後在應用程式列表是找不到它的同時它也不會有桌面捷徑而是要直接到動態桌布選單中設定。每個型號手機的動態桌布設定位置可能不同以下為三星 S10 示範畫面。

第1步 在桌面長按再點入「桌布」。接著在「我的桌布」右側點擊「檢視全部」。

第2步 接著點擊右上角的選單鈕點入「動態桌布」。

第3步 在清單中選擇「Unlock Clock」再選擇要設定「主螢幕」或「主螢幕與鎖定螢幕」。

第4步 最後按下「設定為桌布」即完成設定。

第5步 之後每次解鎖螢幕桌布上的數字就會自動加 1隔日會自動重置為 0並開始新的計數。