給日文初學者，瘋狂操練的「死背爛背五十音」！（iPhone, iPad）

正剛開始學習日文的朋友對於五十音絕對是要多加反覆背誦、書寫練習才能更加深記憶，

不過有時候照著順序背或寫沒問題一旦打亂順序時就會開始上演失憶的戲碼這時可以考慮搭配「死背爛背五十音」來練習可以讓你對日文假名的發音更得心應手！

「死背爛背五十音」是一款適合已經學習過日文五十音所有發音的朋友使用因為在這款程式中不會再提供五十音圖而只有無窮無盡的拼音練習。練習單元將平假名與片假名區分開並再各自分為清音、清音+濁音、拗音單元最後還可以進行綜合測驗。

進行的方式很簡單程式會隨機顯示假名而使用者必須使用鍵盤輸入正確的拼音正確即可再進行下一個假名輸入正確時還會播放真人發音讓使用者可以一邊認字、一邊認聲。測驗不計成績、沒有限時更沒有題數的限制只要有空就能練習隨時都能暫停是一款非常實用的輔助學習工具唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 死背爛背五十音

死背爛背五十音 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Lucas Pang

Lucas Pang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「死背爛背五十音」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式就可以看到單元列表點入單元就可以開始練習。

第2步 題目都是隨機的對於練習很有幫助唷！答錯時不會有任何反應；答對時字體會變為綠色且播放人聲發音。如果忘記怎麼發音的時候可點擊「略過」就會顯示正確答案並播放發音。

第3步 可依照自己想要練習的內容來選擇不同的單元任何時間、地點都能輕鬆練習。