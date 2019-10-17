「下雨的天」充滿溫馨療癒的躲雨遊戲，還可以邊玩邊聽超真實雨聲（iPhone, Android）

下雨的聲音有沉靜心情的作用所以在許多環境音播放器中雨聲都是基本款這款「下雨的天」就將雨聲結合了有趣的躲雨遊戲，

讓你邊玩遊戲也能邊舒壓一下。

它是一款 2D 復古風格的橫向動作遊戲遊戲中的主角出門上班前明明是大好的晴天也確認過氣象預報是晴天無誤所以就放心的不帶雨傘出門殊不知在公司裡埋頭苦幹了一整天到要下班時候卻發現窗外劈哩啪啦的下起了大雨於是他擺起了跑步者的預備姿勢準備鑽雨的細縫一路衝回家！

不過在這段回家的路途上必須儘可能的想辦法躲雨還得小心不被路上的各種障礙物絆倒你能幫助他不被淋濕的順利返家嗎？在沒有雨傘的情況下玩家就要利用商店的雨遮、路邊房屋的屋簷來擋雨幸運的話還可以撿到紙箱或是好的雨傘甚至還有大型玩偶頭套可以使用。

但在路上除了沒帶傘的主角外也會有一些走失的小貓咪或小狗狗遇到牠們時記得要發揮愛心帶著牠們到可以遮雨的地方暫時躲躲雨若看見同樣沒有帶傘的小朋友也可以選擇將手上好不容易撿到的傘讓給小朋友撐這些動作雖然可能會讓主角淋到更多的雨但都可以讓分數更高哦！

躲雨的路上會遇到許多的狀況有時也可以停下腳步在路邊的小吃攤稍做休息或是喝杯咖啡再繼續上路當衣服的濕度達到 100% 時遊戲就會結束就全看玩家可以幫助主角走多遠也許這是個永遠都回不了家的旅程但相信絕對是充滿溫馨的唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 下雨的天

下雨的天 軟體語言： 繁體中文, 日語, 英語, 韓語

繁體中文, 日語, 英語, 韓語 開發人員： IDEABOXGAMES Co.,Ltd

IDEABOXGAMES Co.,Ltd 官方網站： http://ideaboxgames.com/

http://ideaboxgames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲開始前有一段蠻長的前導漫畫可以讓玩家們更進入遊戲主角的情緒當中點擊下方左右箭頭可切換劇情點擊中間的「灰色」按鈕則可直接跳過。

點擊左邊的主角即可進入遊戲若想在一開始有雨傘可拿就可在連網狀態下點擊右邊的主角看完廣告就可以帶傘出發。

初次玩時會有幾個遊戲提點可以先看一下看完就可以正式進入挑戰囉！

開始時左上角的衣服濕度為 0%使用左下角的箭頭前進或後退遇到障礙時要按右下角的按鈕跳起閃避最重要的就是要躲那些從天而降的雨滴。

有些店家的門口是可以暫時避雨的但有些不行躲的時候記得觀察一下哦！

遇到可互動的元素時就會出現「？」此時可點擊右下角的「？」來觸發。有時可能是可以取得擋雨的東西、有時是需要幫助的小動物、有時則是可以鑽過不用淋雨的地下道……等。

遇到障礙時一定要跳不然被絆倒可能會被淋到更多的雨哦！

任何可以擋雨的東西都可以暫時幫助主角不淋濕但物品本身也有使用限制當它太濕時就會失去作用在左上角也有可以參考的濕度圖。

當主角的衣服濕度達 100% 時遊戲就會結束並統計分數有連網的話就能看到總排名哦！