「股票挖土機」新手、老手需要的找股工具都幫你準備好了！不用再看數字看到眼花！（iPhone, Android, 網頁版）

股巿真的是一個複雜的世界如果想要了解在網路上都有很多的資訊可以參考學習，

也有許多的老師、大師會分享自己的選股心得、選股方法但最終還是得要自己來研究財報資訊判斷哪支股票值得投資看著看著眼都花了而且對剛踏入股巿的小白兔來說研究那些數字真的不容易啊！

就有網友開發了一款超實用的找股工具「股票挖土機」只需設定幾個重視的條件在 1~2 秒之間就幫你從近 1800 支股票中挖出符合條件的不用再自己苦心研究被淹沒在數字海中。

程式裡沒有圖表也沒有難懂的計算式就只有簡單的文字規則所以看到圖表、數字就有抗拒感的朋友也不用害怕會霧煞煞。目前提供輕鬆選股、高手選股以及懶人選股三種方式免費版本僅在懶人選股功能上有部份限制其餘皆可免費使用唷！有在股巿打滾的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 股票挖土機

股票挖土機 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 傳動軸

傳動軸 官方網站： https://stock-digger.com

https://stock-digger.com 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後在上方就可以選擇要使用的篩選方式設定條件後就可以在下方看到符合條件的股票囉！

在篩選結果列表上左右滑動可以看到更多相關的欄位資訊最右側可將感興趣的股票「加入」關注。

「高手選股」可以自訂每個篩選項目的詳細條件並可在左上角點擊「儲存現在規則」將設定保存下來之後就能直接選用。

免費版本的「懶人選股」功能只開放部份可試用如想要試看看完整的功能就可以再考慮相關的付費方案囉！

在股票列表上點擊「股票代號」可連結開啟「Yahoo!奇摩股市」的頁面查看更多的資訊。

「我的收藏」可查看加入關注的股票以及在「高手選股」儲存的挖股條件也可以在這邊重覆使用。