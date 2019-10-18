「HeroandCoins」假遊戲廣告中的遊戲，真的被做出來了！（Android）

在玩手機遊戲時難免都會看到其它的遊戲廣告但如果你有點進去看過，

就會發現很多遊戲廣告的截圖或影片都跟實際的遊戲畫面不一樣甚至根本是不同的遊戲內容讓人有受騙的感覺真是氣氣氣氣氣！

有網友因為被氣到就將其中一個假遊戲廣告中的遊戲真的做了出來！就是這款「HeroandCoins」。算是拿來惡搞假廣告的真實遊戲讓你看到的遊戲截圖跟真的玩到的絕對一模一樣不過也因為開發者只是想惡搞一下所以關卡只有 10 關之後也不會再做更新但真的會需要動動腦哦！

「HeroandCoins」屬於解謎遊戲玩家需找出正確的拉桿順序讓金幣順利滾到主角的位置收集足夠的金幣數即可過關但需避免讓金幣觸碰到岩漿或讓岩漿流到主角身邊否則就算挑戰失敗囉！如果你也經常被類似遊戲的假廣告騙到就來玩玩真的遊戲吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： HeroandCoins

HeroandCoins 軟體語言： 英文

英文 開發人員： RA.Studio

RA.Studio 官方網站： https://www.facebook.com/kinoko337994/

https://www.facebook.com/kinoko337994/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「HeroandCoins」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

遊戲一共 10 關每個關卡中都有一些桿子穿插在其中點擊、長按就能拉開讓金幣順利滾到主角位置即可收集過關。

後面的關卡桿子會越來越多也會出現紅色的岩漿一定要先處理它否則金幣或主角碰到岩漿都會失敗。可想辦法讓岩漿流向他處或是用沙子來消滅它。