「2 Hour Hiragana」用聯想力學習日文五十音（iPhone, Android）

一般來說學習一種新的語言必得經過一段死記硬背的過程，

先把基礎的東西學好才能再更進一步就像學中文一定要先認識注音符號、學英文要認識 26 個字母而日文當然就是五十音囉！

不過若死記硬背對你來說是很痛苦的事又或怎麼背就是背不起來的話也許可以考慮用其它的方式來輔助學習。「2 Hour Hiragana」就是一款讓你可以用聯想力來學習日文五十音的教學 App它不會直接給出五十音圖跟發音讓你自己背而是透過用近似發音與圖像記憶的方式來輔助學習。

例如「き」（ki）這個平假名在課程中就是用英文中發音近似的「key」來學習而「き」本身的字形也長的像一把「鑰匙」透過這樣的聯想聯結很容易就能將這個假名記憶起來。另外在課程影片裡還會結合一些日本街道上真正出現的假名文字像是招牌、路標……等有系統性的在課程中反覆進行問答練習讓使用者可以加深印象。

所有的課程都是透過影片的方式來呈現開發者認為這樣的學習方式只需要 2 小時就能掌握所有的假名如果你用傳統的學習方式有遇到瓶頸的話不妨可以嘗試看看不同的學習路線。不過該程式是用英文來學習日文所以還是要有一點英文的底子唷！

除了平假名之外開發者也有另外推出「2 Hour Katakana」片假名的課程下載連結也會列在下方有需要的朋友可以直接取用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 2 Hour Hiragana / 2 Hour Katakana

2 Hour Hiragana / 2 Hour Katakana 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Unique Digital Publishing

Unique Digital Publishing 官方網站： http://uniquedigitalpublishing.com/

http://uniquedigitalpublishing.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9 以上 / Android 4.0.3 以上版本

iOS 9 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：

iPhone 版本：Hiragana、Katakana

Android 版本：Hiragana 、 Katakana

操作畫面：

開啟程式就可以看到課程影片列表依順序來學習即可。所有的影片都有旁白帶領除了聯想諧音外也會包含由日本人所唸出的日文假名實際發音所以不用擔心學到的發音會不夠正確。

在課程中會運用英文句的上下文來讓你用英文記憶假名的發音。

再加上圖像聯想以及運用日本街道上真實的照片來進行測驗。

在上方可以切換到「EXTRAS」可以學習到一些除了假名以外的單字同樣會利用上下文聯想的方式來進行。

其中也有像下圖這樣用趣味的方式來幫助記憶單字的發音但真的會需要有點英文底子唷！