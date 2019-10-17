MemInfo v3.51 即時監控 RAM 使用量、殺掉佔用太多記憶體的程式…

MemInfo 是一個系統記憶體使用量檢測工具執行後可以在桌面右下角即時顯示當前記憶體使用量包含百分比%、實際使用數字與分頁檔大小…等訊息，

按一下還可列出前幾個用量較大的應用程式讓我們輕鬆檢視、管理系統記憶體的使用狀況。

如果某個軟體或服務佔用的記憶體太多我們可以點一下滑鼠左鍵檢視相關訊息或直接按「Free Memort」釋放記憶體或「Kill Process」停掉處理程序。另外還提供了「Memory Defragmenter」記憶體重組功能號稱可以透過最大化可用剩餘記憶體來加快電腦運作速度（我覺得沒什麼用啦）。

其實現在新版的作業系統在電腦的記憶體管理方面都已經做得不錯了大部分不會有什麼記憶體不足的問題除非… 你的電腦是屬於比較老舊或硬體等級比較差的那種可能配備的記憶體數量並不會很多有些大概只是夠用而已。如果拿來跑比較吃記憶體的軟體可能會有點吃力甚至出現一些奇怪的錯誤狀況。最好的方法還是直接花錢加 RAM不然就是用本文介紹的 MemInfo 來即時監控、手動調整一下。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： MemInfo

MemInfo 軟體版本： 3.51

3.51 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 636KB

636KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： CarthagoSoft

CarthagoSoft 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 裝好 MemInfo 軟體、執行後可以在桌面右下角看到一個小圖示上面會顯示目前的記憶體、分頁檔使用量以 MB 或 GB 等單位顯示。



第2步 在 MemInfo 圖示上點一下滑鼠右鍵即可顯示目前記憶體用量比較大的前幾個程式在程式名稱上按一下滑鼠左鍵即可檢視該程式的相關資訊。



第3步 此時可選擇按「Free Memort」釋放記憶體或「Kill Process」停掉處理程序。

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