眼睛再不休息就要壞掉了哦！「Take a Break for My Eyes」會強迫暫停瀏覽網頁的 Chrome 外掛

大家都知道想要保護眼睛視力就是當看書或使用手機、電腦每隔一段時間就要看看遠方讓眼睛短暫休息一下但是要叫一個手機或電腦的重度使用者這樣做是不容易的，

經常一開始滑手機或是使用電腦就好像入定了一樣一直到被尿急或肚子餓喚醒為止可能眼睛都沒有離開過螢幕這樣真的不行啊！（搖手指）眼睛再不休息就要壞掉了哦！

在手機上有許多協助提醒的 App 可下載像是「20-20-20 法則」或是「眼睛休息提醒」而在電腦上若你剛好使用的是 Google Chrome 瀏覽器就可以來試試「Take a Break for My Eyes」。

它是一個真的能強迫休息的瀏覽器擴充套件安裝後預設每隔 30 分鐘就休息 30 秒會自動倒數計時時間到時就會用一層半透明的黑幕遮蔽網頁畫面讓你無法再繼續瀏覽必須等休息時間結束才會再次開放並自動進入下一個計時循環。

在遮蔽網頁時還會提供一些眼睛運動的方法讓你參考。間隔時間與休息時間長度皆可依每個人的使用需求自行調整例如可以改成 1 小時才休息一次但每次休息個 5 分鐘之類的當蕃茄工作鐘使用也是不錯。眼睛很重要請好好保護它們唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Take a Break for My Eyes

Take a Break for My Eyes 軟體版本： 2.1.12

2.1.12 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 593KiB

593KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 進入下載網頁點擊「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」將程式安裝到瀏覽器上。

第2步 安裝好後在網址列右側就能看到一個「眼睛」圖示點擊展開設定選單預設是每 30 分鐘、休息 30 秒可拖曳調整桿分別設定自己需要的時長設定好後再按下「Start」重新計時。若暫時不想被提醒也可以將「ON」切換成「OFF」關閉提醒功能。

第3步 當進入休息時間網頁畫面就會被遮蔽此時就可以讓眼睛好好的休息一下看看遠方如果不知道要怎麼運動一下眼睛可以點擊「＜」、「＞」查看一些眼睛保養的方法。