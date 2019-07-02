Take a break「20-20-20 法則」眼睛休息提醒器（iPhone, iPad）

大部份的上班族都會長時間的坐在電腦前面工作經常盯著電腦螢幕就是以小時來計算的認真起來可能兩三個小時都沒有休息，

除了會讓眼睛疲勞外也會衍生出肩頸痠痛的問題因此就有人提出「20-20-20 法則」也就是每工作 20 分鐘就看向 20 英呎（6 公尺）的遠處維持 20 秒鐘讓眼睛有短暫休息的機會也可藉此活動一下轉轉肩、擺擺手都好因為每次只需花 20 秒的時間所以對工作的延續也不會造成太大的影響。

如果你想嘗試看看這樣的休息循環可以搭配「Take a break」這款 App 來使用它是專門依照「20-20-20 法則」所設計的休息提醒器啟動後就會開始倒數計時 20 分鐘並在時間到時發出休息提醒鈴聲接著倒數 20 秒然後再度播放工作提醒鈴聲以此為循環直到手動暫停為止。

免費版本沒有提供任何的調整權限僅會自動反覆在工作 20 分鐘與休息 20 秒之間輪流進行若想要調整休息與工作時長或是使用「長休息」的功能也就是每 60 分鐘可以休息 5 分鐘或更長時間的設定就可以考慮付費解鎖高級功能囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Take a break – timer, reminder

Take a break – timer, reminder 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Hangzhou Midi Technology Co., Ltd.

Hangzhou Midi Technology Co., Ltd. 官方網站： http://miidii.tech/

http://miidii.tech/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Take a break」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 打開 App 就會自動開始倒數 20 分鐘在時間到時會響鈴並跳出提醒此時就可以休息一下看向遠處順便活動一下筋骨吧！

第2步 20 秒後就又會再提醒使用者該開始工作了。使用時可關閉手機螢幕或是跳離程式皆可正常運作。

第3步 由右上角可點開設定畫面但這裡的設定功能皆需付費才能解鎖使用。滑到最右邊有 20-20-20 法則的介紹以及簡單的使用說明可以參考。