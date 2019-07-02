「Row Row」挑戰獨木舟冒險遊戲（iPhone, Android）

「Row Row」是一款蠻有挑戰性的獨木舟冒險遊戲玩家透過點擊畫面左右兩側來控制划槳在各種艱困的水道上進行比賽，

到達終點的速度越快可獲得越多的星數也能在排行榜上與其他的玩家或好友一爭高下。

遊戲只有 20 關橫跨叢林、冬季與火山三種場景雖然關卡數不多但想要在每一關都稱霸那可是相當不容易的在這些擬真的自然水道上將會遇到重重的障礙除了有岩石外還有巨大的漂流木會阻擋去路偶爾也有大型的動物會在水裡出現甚至是水流產生漩渦全都可能會拖慢玩家前進的速度或是根本就卡死在某個角落面臨必須重新挑戰的窘境。

在水道上雖然危機四伏但是也別忘了把握機會收集金幣這些金幣將可以用來解鎖更多有趣的船型例如香蕉船、救生圈、木筏……等共有 10 種不同造型可以收集哦！遊戲可離線進行但若選擇連線則可在開始挑戰前選擇一位玩家就能在關卡中看到他挑戰時的影像可透過學習其他玩家的技巧讓自己更容易快速過關哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Row Row

Row Row 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Part Time Monkey

Part Time Monkey 官方網站： http://www.parttimemonkey.com/

http://www.parttimemonkey.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會先進行基本的教學點擊按鈕開始分別點擊畫面左右兩側即可控制划槳。

順著水流一路向前划到終點即完成教學。

接下來就可以開始挑戰關卡每個關卡都有列出前幾名的玩家秒數給你參考上方的星星也有標示需在幾秒鐘內過關才能拿到。

正式的關卡在右上角會顯示秒錶讓你可以掌握自己的過關時間在努力前進的途中也要把握機會收集金幣哦！

若不小心卡在一個地方無法脫困可點擊左上角的按鈕重新開始。

過關後會依所花費的時間給星但若花太多時間過關就一顆星都拿不到了。

一路上除了有可能遇到各種的阻礙之外也會出現加速板可以使用讓你一口氣飛遠一點。

在關卡列表點擊右下角的角色可用金幣來解鎖其它有趣的造型船。

若有連上網路來玩的話在進入關卡之前你可以選擇一個玩家跟你一起選擇後就會在畫面中看到該玩家在挑戰時所行走的路線可順便觀察他的玩法與技巧哦！