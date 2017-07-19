大部份的人都是很沒自制力的，尤其在滑手機這方面，明明知道手機看太久會傷眼睛，光線太暗也不行，但就是難以自拔的會一直告訴自己再滑個五分鐘、再過兩關就好，雖然介紹過許多限制使用手機的 App，但若你又不想要太過硬性的限制自己，那就裝「眼睛休息提醒」好了。

這個 App 很簡單，只要告訴它你想用手機多久時間以及要休息多久時間就可以了，例如每 5 分鐘休息 1 分鐘，當該休息時就會自動變暗或變白（顏色可自由選擇），讓你無法繼續使用手機，等到休息時間結束才可繼續滑。

在使用手機期間它就會一直反覆的執行，不斷提醒你該讓眼睛放鬆一下，此時就可以閉上眼睛或是看看較遠方的物品，訓練一下眼部的肌肉哦！不過被覆蓋時其實還是可以按電源鍵鎖屏再開啟螢幕就能破解，所以比較適合只是欠人提醒的朋友使用，太沒自制力的就……放生好了！（誤）



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 眼睛休息提醒

眼睛休息提醒 軟體語言： 英文

英文 開發人員： FlyingBus Studio

FlyingBus Studio 官方網站： http://flyingbusstudio.com/

http://flyingbusstudio.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「眼睛休息提醒」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式點右上角的「工具」圖示，設定「Viewing Time」與「Eye Rest Time」。可設定 30 秒～30 分鐘的使用時間以及 5 秒～1 分鐘的休息時間。

第2步 預設會顯示時間條在左側螢幕中間處，如果不想有時間條的干擾可取消勾選「Show」，或是修改尺寸與透明度。

第3步 最後就是設定覆蓋的顏色，預設為白色，可點擊選擇自己喜歡的顏色，並可設定透明度。勾選最下方的「Enable Vibration Alarm」就會在休息結束後振動通知你。

第4步 在螢幕被覆蓋的時候，畫面上會顯示休息時間，此時就可以讓眼睛休息一下，強迫你看看別的地方，千萬別再盯著手機看倒數啊！