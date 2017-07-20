雨是一種很妙的東西，下大時讓人討厭，不下時又讓人想念，最近連日都是會咬人的太陽，真的讓人好懷念幾個星期前的午後雷陣雨，雖然出門要穿雨衣撐傘的很麻煩，但下了一場雨之後，至少溫度會稍稍降一些，比起終日的豔陽好太多了。如果你也很想念下雨的感覺，就一起下載「Just Rain」在手機螢幕上為自己下一場大雨吧！
它是一款很簡單的雨聲 App，裡面什麼都沒有，唯一有的就是各種不同風情的下雨聲，並且會依據雨量的大小在螢幕上同步下起各種強度雨勢，你可以試著在螢幕上用手指上下滑動調整雨勢的多寡，左右滑動則能控制下雨的方向，而雨聲也會跟著方向變換，聽起來很有立體感。
不過音效只能在螢幕開啟時播放，且沒有定時關閉功能，所以不建議邊睡邊用，比較適合想發呆、放空，但手指又很想滑東西的時候使用，蠻療癒的哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Just Rain
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Robysoft
- 官方網站：http://www.robysoft.net/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 6.0 以上 / Android 因裝置而異
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
操作畫面：
程式沒有什麼複雜的操作功能，直接在螢幕上下滑動就能調整雨勢的大小，左右滑動則可控制下雨的方向，音效也會跟著變換位置哦！
隨著雨勢的大小背景天色也會有不同的變化。