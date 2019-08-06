A SOFT MURMUR 持續無斷點的環境音播放器（網頁版, iPhone, Android）

有時候環境太過安靜或吵雜都可能會影響工作、念書的專注力然而改變環境太難改變自己比較容易，

需要專心時不妨戴上耳機打開「A SOFT MURMUR」網站播放喜歡的環境音就能幫助自己更加專注哦！

「A SOFT MURMUR」是一個專門播放環境音的線上服務也有提供 iOS 與 Android 版本可下載使用提供雨聲、雷聲、海浪、風聲、鳥叫、咖啡店……等 10 種環境音你可以單聽一種聲音或是混合多種不同的音效並可各別調整音量大小拼湊出聽起來最舒適的組合。

如果想要聽起來更自然還可以啟動「Meander」功能這樣所有選擇的聲音就會隨機調整音量大小讓你彷彿身處大自然一般隨時都有新的驚喜。網站與 App 都有提供計時器的功能可設定播放多長時間後自動停止也可以設定多長時間後開始播放當做番茄工作鐘使用也是很不錯的。

其所提供的聲音皆是無縫不間斷的所以不用擔心你的專注會受環境音的斷點所影響睡前使用還可加入聲音淡出的設定讓聲音在接近尾聲時可以逐漸減小確保你可以睡的更安穩有需要的朋友可以參考看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： A SOFT MURMUR

A SOFT MURMUR 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Sleepy Rabbit LLC

Sleepy Rabbit LLC 官方網站： https://asoftmurmur.com/

https://asoftmurmur.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 3.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 3.0 以上版本 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

網頁畫面：

網頁版本的 10 個音效都可以免費使用不過行動版本只有開放其中 4 個想要聽更多環境音就需付費購買。每個音效都可以混合使用並各自調整音量大小。

在播放鍵下方可以點開「TIMERS」就可以設定要播放的時長或多久後開始播放也可以設定淡出時間。

如果你很喜歡目前的環境音組合可到「MIXES」輸入名稱後「Save」儲存下次就能直接點擊使用。或是不知道該怎麼搭配才好聽也可以點擊右下角的「Random mix」讓程式幫你隨機組合。

若想讓環境音可以隨機自動調整音量大小可點擊左側的「Meander」按鈕它就會讓所選取的環境音隨機調整音量但只會微調所以不會有忽大忽小的感覺。