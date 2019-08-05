Baby Mode 把瀏覽器變成兒童玩具？！防鍵盤誤觸的好幫手（Google Chrome 擴充）

家裡有小小孩的爸媽每次想使用電腦瀏覽網頁時是否有感覺到小孩對你的電腦都格外感興趣？看著你在鍵盤上敲啊敲，

他們就也想爬到你的腿上小手伸啊伸的想一起參與亂按鍵盤的活動（咦？）讓你每次只要用電腦就像打攻防戰一般心好累～

現在只要在 Google Chrome 瀏覽器上安裝「Baby Mode」就能讓小孩按個過癮了！它是一款可以防止鍵盤誤觸的擴充功能當小孩對你的電腦好奇到不行非得按到鍵盤否則不肯罷休時就可以立即啟動這個功能此時鍵盤就會失去作用亂按也沒關係而且還會出現一些有趣的音效按到英文字母時會唸出字母的發音按其它的按鍵時則會有一些動物叫聲或是鼓聲讓瀏覽器瞬間變成兒童玩具。

不過「Baby Mode」只會鎖定鍵盤功能滑鼠仍是可以使用的所以你依然可以繼續瀏覽網頁不用擔心被小孩干擾而中斷。這擴充功能除可用來防小孩誤觸外拿來防貓咪也是很可以的只是按下去還會出聲音不知道會不會被越玩越上癮就是了……

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Baby Mode

Baby Mode 軟體版本： 1.4

1.4 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 671KiB

671KiB 官方網站： https://craig1123.github.io/

https://craig1123.github.io/ 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁點擊右上角的「加到 Chrome」將程式安裝到瀏覽器上。

第2步 安裝後就可以在網址列右側看到一個「嬰兒」圖示當小孩來亂時就可以點擊啟動或是同時按下「ctrl+shift+0」也可以快速啟動。

第3步 啟動 Baby Mode 後瀏覽器右下角就會顯示一個藍色的嬰兒圖示此時鍵盤就會被鎖定無法使用但仍可使用滑鼠操作網頁。