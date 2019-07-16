心裡有什麼過不去的，就來「Pixel Thoughts」給自己 60 秒緩一緩心情吧！

再樂觀的人一定都會有機會遇到不開心的事只是樂觀的人也許比悲觀的人能更快走出心中的陰霾有時候想想，

這世界如此大人類都可以去到外太空了地球也不過是這廣大宇宙中的一小顆星球再看看身邊發生的這些狗屁倒灶的事又有什麼了不起的呢？

但有時候深陷在那樣負面的情緒裡就是很難跳脫出來如果需要緩一緩心情不妨打開「Pixel Thoughts」網頁戴上耳機給自己 60 秒的時間跟著網頁的文字引導透過調整呼吸搭配療癒系的音樂就能給心一個平靜的機會。

開啟網頁後可將自己心煩的人事物輸入到文字框中接下來網頁就會開始帶領你進入冥想的階段認真的想想網頁上的那些文字內容（雖然是英文但並不難理解）真的就會有種釋放的感覺哦！如果現在心裡正有些過不去的事在困擾著你就來試試看吧！

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網站名稱： Pixel Thoughts

Pixel Thoughts 網站網址：http://www.pixelthoughts.co/

網頁畫面：

使用時建議戴上耳機。開啟網頁經過歡迎畫面後就會進入下圖的畫面將內心煩惱的事輸入在下方的文字框中再點擊「DONE」。

你剛剛輸入的煩惱就會被放在畫面中的星球上接著就會開始播放音樂並引導你做深呼吸然後你的煩惱會隨著時間越來越小、越來越小、越來越小……

宇宙是如此的大我們的星球是如此的渺小。

從宇宙的角度來看我們人類更加微小而這個煩惱就更不算什麼了。

整個冥想的過程約 60 秒的時間看到下方的畫面就代表結束了然後就可以收拾收拾心情再重新面對任何的挑戰啦！