「eBoy FixPix」3D 像素拼圖，喬對角度才能看見圖片的原貌（iPhone, iPad）

拼圖遊戲相信大家都玩過很多了但是像「eBoy FixPix」這樣讓人眼花撩亂的大概還是頭一次看到！它雖然是拼圖遊戲不過與一般的拼圖不太一樣，

並不需要玩家手動一片片的將拼圖拼回原貌而是要透過調整手機的水平角度才能將圖片完整還原。

每張拼圖的角度都不同圖層分切的方式也很多樣化但在拼圖中一定會給玩家一個容易辨識位置的記號（例如影子）如果能找出這個記號基本上過關就相當簡單了千萬別被眼前支離破碎的圖片給嚇到囉！

遊戲共有 180 個關卡開放前 30 關讓玩家們免費體驗如果喜歡的話可再考慮付費購買完整版。整體來說玩法蠻新鮮的玩起來也算頗有挑戰度喜歡拼圖遊戲的朋友可以下載來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： eBoy FixPix

eBoy FixPix 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Delicious Toys

Delicious Toys 官方網站： http://www.eboyfixpix.com/

http://www.eboyfixpix.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「eBoy FixPix」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲的起始畫面就能讓玩家簡單體驗遊戲的玩法上方的箭頭是提示玩家需調整手機的水平角度讓白色的遊戲名稱可以與黑底貼合就能正式進入關卡。

第一關就是左圖這樣讓人眼花的狀態需找到對的角度就能看到像右圖這樣完整的圖片囉！完成拼圖後會停留在完整的圖片畫面讓你欣賞一下圖片的全貌透過截圖還能將圖片當做手機桌布使用哦！

再次點擊圖片即可切換到過關畫面每個主題有 10 個關卡需全數過關才能進入下一主題點擊「Next」開始挑戰第二關。

每一關的圖層切分方式都不太一樣皆需要玩家自行想象圖片的原貌才能找到過關的方法。

過完十關後就可以進入下一個主題。

如果一直找不到正確的角度可點擊一下進入暫停畫面右上角的「Skip」就能跳過這個關卡囉！