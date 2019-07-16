讓照片動次動！PixaMotion 超簡單的循環動態照片製作器（iPhone, Android）

這年頭讓靜態的照片動起來雖然已不是新鮮事但偶爾看到還是會忍不住將視線停留在上面如果你也想讓照片可以吸引更多人的目光，

「PixaMotion」是一款蠻容易上手的製作工具哦！

它的動畫工具中可以直接在照片上標示出想要有動態效果的區域再用圖釘畫出動態的界線或是用遮罩將不想動的範圍圈選起來就能快速生成一張令人驚豔的動態照片！另外程式還有提供多種自然的動態圖層像是下雨、下雪、飄落的花瓣、浮動的光點……等都可以加入照片之中增加更多有趣的視覺效果。

想要畫面看起來更活潑可使用「Camera FX」功能加上鏡頭動態特效例如上下或左右移動、斜角來回移動、縮放、旋轉、模糊……等也可以再疊加上特別的濾鏡效果讓整個影像看起來更有質感最後還能加入背景音樂就可以選擇儲存成影片或 GIF 動畫iPhone 還能選存為 Live Wallapaer。

雖然免費版本有些使用上的限制以及浮水印但原則上已經可以製作出不錯的動態照片想要使用更多特效功能、去除廣告及浮水印就可以再考慮付費升級完整版唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PixaMotion

PixaMotion 軟體語言： 英文

英文 開發人員： IMAGIX AI Private Limited

IMAGIX AI Private Limited 官方網站： https://imagixai.com/

https://imagixai.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.3 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用（第一次使用需連網下載特效）

不需網路即可使用（第一次使用需連網下載特效） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次開啟會先簡單介紹幾個重要的功能最後按下「Start」進入。

第2步 選取想要編輯的照片後程式有提供蠻多制式的尺寸可選擇或也可以自己手動設定裁切範圍。

第3步 接著就能開始使用下方的各項功能來讓照片動起來啦！點入「Animate」使用「Motion」畫出想要的動態方向（白色箭頭+紅點）「Pin」釘選不動的界線（橘點）。

第4步 「Mask」可大範圍的將不想動的地方圈選起來點擊「放大鏡」後可用兩指斜拉放大調整細節的部份。

第5步 完成動態效果的設定後可再使用「Overlay」加入各種動態圖層、「Camera FX」鏡頭動態效果。

第6步 加入「Filters」濾鏡效果提升質感再到「Loop」選擇要循環的方式。

第7步 最後可加入音樂可選擇手機中喜歡的音樂當做背景音樂提供簡單的剪輯工具。

第8步 通通完成後點擊右上角的按鈕即可選擇想要儲存的格式按下「Export」。

第9步 等待轉換完成就可以選擇儲存或分享囉！