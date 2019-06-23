[限時免費] Jogger 極簡約的運動路線記錄器（iPhone, iPad）

無論想要選擇哪一種運動都需持之以恆才有效果如果找不到那個讓你堅持下去的理由，

也許可以用＂記錄＂來維持每次運動就將日期、時間記下來看著筆數累積越來越多成就感也會油然而生。

若你想培養跑步、健走或是騎自行車的運動習慣則可以將每次進行的路線記下來甚至每回嘗試不同的路線讓自己的足跡可以遍佈各地以此做為持續努力下去的理由也很不錯。如果還不知道要選擇哪一種工具來記錄可參考這款限時免費中的「Jogger」。

它是一款介面簡單好用的運動路線記錄工具可分別記錄走路、跑步、騎自行車的路線並會同時記下總距離、花費時間以及平均速度不需網路也可使用。每次開始運動前先選擇好運動類別按下開始後就能在地圖上記錄所經過的路線所有的資料都會保留在手機中可隨時查看超方便哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Jogger

Jogger 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Roman Sevastyanov

Roman Sevastyanov 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Jogger」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式點擊「NEW ACTIVITY」接著選擇運動類型（走路、跑步或自行車）然後按下「START」。

第2步 在你運動時程式就會一步記下你行走的路線、距離、時間與平均速度。運動結束後按下「STOP」再按下「Save」就能將這次的運動記錄保存下來。

第3步 所有的記錄都可以在列表中找到點擊可看到更完整的內容。