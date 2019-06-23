「Pottery.ly 3D」好舒壓的手拉坏遊戲（iPhone, Android）

平常如果想要放鬆心靈、舒壓的話許多人會選擇比較簡單可以做到的著色本只要拿著色筆就能讓自己全神貫注在圖畫之中，

不過其實跟藝術有關的活動都蠻有療癒效果的例如鶯歌最著名的陶瓷工藝但那都需要準備材料跟專業的器具可不是一般人想捏就能捏的啊！

如果真的對捏陶有興趣不妨下載「Pottery.ly 3D」這款陶藝遊戲就能隨時隨地的玩陶囉！在遊戲裡你可以捏製一個又一個的陶瓷模擬手拉坏的方式將已經有基本形狀的陶土加入自己的創意製作成各種美妙的造型像是花瓶、碗、酒瓶……等接著再經過火烤後就可進入上色的階段。

除了可以在作品塗上各種顏色、手動繪製圖案外遊戲裡也提供了各種不同風格的花紋線條包含回形紋、簡圖紋、曼陀羅花紋、古典、中國風、非洲風、希臘風、抽像風……等就算沒有繪圖的天份也可以運用這些美麗的花紋線條來裝飾你的作品哦！

製作完成的作品會保留在遊戲當中你也可以將它們分享給好友欣賞在「Pottery.ly 3D」裡還可以觀摩到更多其他玩家的作品讓你能激發更多的創意！下回心情煩悶時不妨來拉個手拉坏吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pottery.ly 3D

Pottery.ly 3D 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： EYEWIND LIMITED.

EYEWIND LIMITED. 官方網站： http://incolor.cc/en/index.html

http://incolor.cc/en/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 10.3 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「開始創作」或右上角的「＋」都可以新增作品。一開始就會給玩家一個已經有基本塑型的陶土你只要向上拖曳就能拉高左右拖曳則可調整寬度。

完成造型後點擊右上角的「→」進入選擇火烤的模式免費版只開放一款可試用有「鎖頭」圖示的則可透過觀看廣告來解鎖。

選擇火烤模式後點擊「Firing」就能開始燒製。

烤好後就可以開始上色、加上花紋線條點擊右下角的「畫筆」也可以自己手繪圖案哦！

但若想使用手繪功能需看過廣告影片（需連網）才能解鎖一次！

接著就可以發揮創意與美感幫自己的陶瓷作品裝飾一番囉！

我是為了想試更多不同風格的花紋給大家看才把它搞成這樣的！絕對不是美感有問題哦！XDDD 完成後點擊右上角的「V」再選擇背景色。

接著會問你要不要上傳作品如果想把作品公開給其他玩家欣賞的話就需登入 FB 或 Google 帳號。不要的話可點擊右上角的「V」繼續下一步。

最後可選擇分享或儲存作品圖。你所有的作品都會被保留在列表中隨時都可以再加工或重新繪製。

點擊下方中間的按鈕就可以欣賞其他人的作品（需連網）。