拋棄浮誇的濾鏡，用「最後一卷膠片」記錄這世界純粹的美！（iPhone, iPad）

「最後一卷膠片」是一款相機 App模擬用各種底片拍照的效果能為數位照片留下更多不完美的痕跡！它不是在拍照後才讓我們加入各種浮誇的濾鏡，

而是在拍照當下就決定了鏡頭下所記錄的畫面無論是色彩還是顆粒感皆像是使用底片相機來拍照一樣不可預期。

在拍照前可以選擇想要使用的底片類型它提供九款世界頂級的底片包含 Fuji Reala 500D、Kadak Gold 200、Kadak Portra 160、Fuji Velvia 50 以及 Ilford HP5+ 400……等每款底片都有不同的用途與特色不過對於不懂底片的朋友來說大概還是只能隨心所欲的亂用一通吧！但大家還是可以參考範例照片來稍微的判斷一下效果啦！

每一款底片都有解鎖條件有的必須選擇使用浮水印才能解鎖、有的需分享、有的需給評分而大部份則是透過拍照的張數來解鎖必須拍攝 36 張到最多 540 張照片才能解鎖所有的底片類型但放心它全都是可以免費解鎖的就請喜歡拍照的朋友慢慢的享受用底片拍照的成果吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 最後一卷膠片

最後一卷膠片 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Kanghong Qi

Kanghong Qi 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「最後一卷膠片」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式還有針對底片做些簡單的介紹與說明最後按下「即刻體驗」。

第2步 接著允許相關的功能權限後就可以獲得第一個解鎖的底片囉！

第3步 在底片列表中有每個底片的介紹可以做為選用的參考。在右側可以看到「解鎖」的按鈕綠色表示已可使用黃色則代表未達成解鎖條件。點入就能看到解鎖條件下方則有範例照片可參考。按下「點擊解鎖並應用」即可拍照。

第4步 按下快門就能拍照囉！還可切換前後鏡頭或是使用閃光燈。拍照後將照片拉大可清楚看到顆粒感。

第5步 從右上角可進入設定畫面點入「WATERMARK ON」可選擇改印日期或不顯示浮水印。

每種底片拍出來的感覺都不太一樣喜歡拍照的朋友一定要收啊！