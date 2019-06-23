星期一已經夠憂鬱又遇豬隊友？快玩「消滅病毒」發洩一下！（iPhone, Android）

經過週休二日的星期一返回工作岡位總是會有那麼一點憂鬱的感覺如果又遇到來自四面八方的豬隊友那煩躁度可是會更加乘的！壓力快要爆表的時候，

快找個安靜的空間打開「消滅病毒」來發洩一下吧！

把遊戲裡一個個可惡的病毒都想像成豬頭老闆、豬頭同事、豬頭廠商或難搞的客戶一口氣的把他們全部消滅！玩家需開著戰艦不停的發射子彈射擊迎面而來的大小病毒來不及消滅的會在通過螢幕下方後再次從上方循環出現直到被完全撲滅但在病毒移動的過程中可要小心閃避別讓病毒碰到你否則就算挑戰失敗！全部消滅才能進級！

每消滅一隻病毒就能獲得獎金在關卡結束後就可收集金幣這些金幣可以用來升級武器包含加強火力與加快發射速度後續還會加入輔助武器來幫助你更容易對抗這些可惡的豬隊友（啊！是病毒）雖然有時候病毒很強大但只要你能靈巧的閃躲最後都能成功殲滅它們。

在關卡當中有時消滅病毒還會釋放出一些有用的道具像是強化火力、呼叫支援、強化射速、增加獎金……等但在收集這些道具時還是要注意不能撞到病毒安全絕對是第一優先的哦！整體來說玩起來非常爽快絕對可以幫你減壓一下哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 消滅病毒

消滅病毒 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Kunpo

Kunpo 官方網站： https://kunpo.cc/

https://kunpo.cc/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的關卡難度從第 1 級開始每次過關將會提高一級難度。按著螢幕不放就能進入挑戰必須一直按著螢幕然後拖曳移動射擊病毒只要手離開螢幕畫面就會暗下來進入暫停模式。

病毒身上的數字代表它們的強度數字越大越難打。不過有時候會有道具出現要收集道具時需注意閃避病毒哦！在上方有顯示此回合的剩餘病毒全數消滅即可過關並獲得金幣獎勵。

若不小心被病毒碰到挑戰會立刻終止這個難度等級需再重新挑戰同時也不會返還體力值當體力值不足時就無法進行挑戰需待時間自動補回但放心打病毒的金幣還是可以拿得到。

賺到金幣後可在下方為武器進行升級包含射速與火力。

慢慢的病毒會越來越強大但不需擔心因為我們也會有輔助武器出現可以提升攻擊力幫助你對抗越來越難纏的病毒哦！