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用可愛圖卡吸引「小孩學英語」還有簡單測驗與收錄近 20 部免費影片！（Android）

「小孩學英語」是適合 3~10 歲小朋友使用的基礎英語學習 App，包含字母、數字、水果、花、動物、顏色、飲食、形狀……等 14 種主題，利用生動可愛的圖卡能有效吸引小朋友的目光，並可學習標準的真人英語發音。

另外收錄了 YouTube 上近 20 部免費的英語教學影片，透過朗朗上口的弦律及可愛的卡通動畫，小朋友很容易就能跟著唱哦！

而對於年紀比較大有背誦及認字能力的小朋友，可進一步考驗他們認單字與背單字的能力，程式準備了三種測驗方式，分別是看圖選字、聽音選字以及拼字測驗，但不用擔心，這些測驗都沒有嚴格的分數要求，也不會有限時的壓力，邊玩邊學更能提升學習興趣唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：小孩學英語
  • 軟體語言：繁體中文, 日文, 英文……等
  • 開發人員：PVDApps
  • 官方網站：https://www.facebook.com/PVDApps/?ref=hl
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用（影片部份需連網）
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「小孩學英語」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

點入「開頭」即可選擇想學習的主題分類。

 

每個主題都會搭配可愛的圖片，點擊圖片就能聽到發音了。

 

「學過視頻」裡有精選一些 YouTube 上的影片，小朋友會蠻喜歡看的哦！

 

年紀比較大一點的小朋友就可以進一步做測驗，包含看圖選字、聽音選字以及拼字測驗。

 

 

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