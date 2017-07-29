「小孩學英語」是適合 3~10 歲小朋友使用的基礎英語學習 App，包含字母、數字、水果、花、動物、顏色、飲食、形狀……等 14 種主題，利用生動可愛的圖卡能有效吸引小朋友的目光，並可學習標準的真人英語發音。

另外收錄了 YouTube 上近 20 部免費的英語教學影片，透過朗朗上口的弦律及可愛的卡通動畫，小朋友很容易就能跟著唱哦！

而對於年紀比較大有背誦及認字能力的小朋友，可進一步考驗他們認單字與背單字的能力，程式準備了三種測驗方式，分別是看圖選字、聽音選字以及拼字測驗，但不用擔心，這些測驗都沒有嚴格的分數要求，也不會有限時的壓力，邊玩邊學更能提升學習興趣唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 小孩學英語

小孩學英語 軟體語言： 繁體中文, 日文, 英文……等

繁體中文, 日文, 英文……等 開發人員： PVDApps

PVDApps 官方網站： https://www.facebook.com/PVDApps/?ref=hl

https://www.facebook.com/PVDApps/?ref=hl 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用（影片部份需連網）

不需網路即可使用（影片部份需連網） 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「小孩學英語」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

點入「開頭」即可選擇想學習的主題分類。

每個主題都會搭配可愛的圖片，點擊圖片就能聽到發音了。

「學過視頻」裡有精選一些 YouTube 上的影片，小朋友會蠻喜歡看的哦！

年紀比較大一點的小朋友就可以進一步做測驗，包含看圖選字、聽音選字以及拼字測驗。