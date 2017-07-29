接龍是很經典又耐玩的紙牌遊戲，但玩久了還是會感覺缺少一點吸引人的趣味元素。這款「Age of solitaire」就將紙牌接龍結合城市建築的玩法，為原本可能會越玩越無聊的紙牌接龍增加更多樂趣。

基本的接龍玩法不變，預設一次翻三張牌，不論有無全數解開都可累積點數，而這些點數就是城市發展的重要能量，累積連勝紀錄可獲得額外的點數獎勵，但若當局卡關無法解開，可反覆重新挑戰，或使用隨機、回上一步、提示工具來爭取勝利的機會哦！

透過每一回合的接龍遊戲逐步在原本荒蕪的土地建立更多的文明建築，讓單純的接龍遊戲就多了一層可以努力追求的目標啦！如果每次都翻三張牌一直無法過關，可透過觀看廣告的方式重起新局並調整為每次翻單張牌的玩法來降低難度，同時還可以保留連勝紀錄唷！喜歡紙牌接龍遊戲的朋友一起來玩玩吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Age of solitaire

Age of solitaire 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Sticky Hands Inc.

Sticky Hands Inc. 官方網站： http://www.stickyhands.kr/

http://www.stickyhands.kr/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

畫面下半部就是接龍遊戲，上半部則是目前的城市發展狀態。接龍的玩法就與一般一樣，需紅黑交錯才能相接，將牌由小而大依序收在左上方的位置，全數解開才能過關。遇到無牌可接時，就可點擊使用右上角的牌，預設一次翻三張。

若遇到卡關的狀況，可使用右側的三個工具，將蓋著的牌重新打亂隨機排列、取得提示或是返回上一步。也可以點擊右上角的暫停鍵選擇重新開始或重起新局。

全數解開即可獲得許多的點數與額外的獎勵點數，可用來升級城市的建設哦！

如果連勝的話，就會在左下角顯示紀錄，並可在過關時轉為獎勵。但如果你想重起新局就會中斷連勝紀錄囉！（右圖為警示訊息）

真的一直過不了，工具的幫助又不夠力，但又想保留連勝的話，可點擊左側的「1 Card」看過廣告影片後，就可以重起新局並以每次只會翻開一張牌的方式進行遊戲。