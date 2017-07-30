夏天就是要陽光、沙灘、比基尼！可是女孩們，比基尼準備好了，但身材呢？這款「7 分鐘海灘比基尼身體鍛煉」就是專門為海灘女孩所設計的間歇運動 App，裡頭準備了 12 種動作要來幫妳鍛煉身體的各個部位，讓妳在今年夏天自信的穿上比基尼！
使用這款 App 來運動不用其它的特殊器材，可以的話有些在地板的動作可以搭配瑜珈墊會比較安全舒適。每個動作都有教練進行影片教學，可以先掌握每個動作的要點後，再配合使用程式內建的間歇計時器來運動，這樣才不會容易受傷。
在運動時會有人聲提示動作開始與休息，及秒數滴答音效，另外在每個動作進行到一半的時間，也會有語音提示，讓妳在不看螢幕的狀態下，就能掌握剩餘時間繼續堅持下去，比較不會有那種漫長等待想放棄的感覺，雖然每個動作才 30 秒，但有做過間歇運動的朋友應該都能了解我的明白吧！
程式還可做體重的記錄可用曲線圖觀察變化趨勢，不過僅支援「磅」為單位，比較不適合我們使用。有做運動的話，程式也會幫妳在日曆上做記號，簡單記錄所花費時間、暫停次數以及完成度供妳參考。
不論有沒有打算穿比基尼都可以用「7 分鐘海灘比基尼身體鍛煉」來調整自己的身材哦！但有些動作比較高階，沒有基礎的話，千萬不要太勉強以免造成傷害，請小心服用～
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：7 分鐘海灘比基尼身體鍛煉
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Fast Builder Limited
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 7.1 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「7 分鐘海灘比基尼身體鍛煉」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
強烈建議一定要先到「WORKOUTS」將每個動作都練熟後，再正式開始 7 分鐘的間歇運動。
每個都作都有真人示範教學，可以點開來看看並跟著做。
當妳覺得自己很可以後再點入「START」，此時程式會詢問妳是不是已經準備好了，音樂開了沒之類的，OK 的話就點入「I’m Ready」。進行的方式是 10 秒的準備時間、每個動作 30 秒以及 15 秒的休息時間。
語音會提示該做什麼動作，也會在上方準備教學影片，如果真的忘了該怎麼做，在這邊可以即時做學習，看影片時秒數會自動暫停計算。
只要有做運動就會自動紀錄在「CALENDAR」日曆上。另外也可記錄體重，但單位是磅。
點擊右上角可進入「SETTINGS」可設定提醒運動時間、間隔休息秒數、想要運動幾回合以及是否要開啟數秒音效。