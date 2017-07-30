夏天就是要陽光、沙灘、比基尼！可是女孩們，比基尼準備好了，但身材呢？這款「7 分鐘海灘比基尼身體鍛煉」就是專門為海灘女孩所設計的間歇運動 App，裡頭準備了 12 種動作要來幫妳鍛煉身體的各個部位，讓妳在今年夏天自信的穿上比基尼！

使用這款 App 來運動不用其它的特殊器材，可以的話有些在地板的動作可以搭配瑜珈墊會比較安全舒適。每個動作都有教練進行影片教學，可以先掌握每個動作的要點後，再配合使用程式內建的間歇計時器來運動，這樣才不會容易受傷。

在運動時會有人聲提示動作開始與休息，及秒數滴答音效，另外在每個動作進行到一半的時間，也會有語音提示，讓妳在不看螢幕的狀態下，就能掌握剩餘時間繼續堅持下去，比較不會有那種漫長等待想放棄的感覺，雖然每個動作才 30 秒，但有做過間歇運動的朋友應該都能了解我的明白吧！

程式還可做體重的記錄可用曲線圖觀察變化趨勢，不過僅支援「磅」為單位，比較不適合我們使用。有做運動的話，程式也會幫妳在日曆上做記號，簡單記錄所花費時間、暫停次數以及完成度供妳參考。

不論有沒有打算穿比基尼都可以用「7 分鐘海灘比基尼身體鍛煉」來調整自己的身材哦！但有些動作比較高階，沒有基礎的話，千萬不要太勉強以免造成傷害，請小心服用～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 7 分鐘海灘比基尼身體鍛煉

7 分鐘海灘比基尼身體鍛煉 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Fast Builder Limited

Fast Builder Limited 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.1 以上

iOS 7.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「7 分鐘海灘比基尼身體鍛煉」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

強烈建議一定要先到「WORKOUTS」將每個動作都練熟後，再正式開始 7 分鐘的間歇運動。

每個都作都有真人示範教學，可以點開來看看並跟著做。

當妳覺得自己很可以後再點入「START」，此時程式會詢問妳是不是已經準備好了，音樂開了沒之類的，OK 的話就點入「I’m Ready」。進行的方式是 10 秒的準備時間、每個動作 30 秒以及 15 秒的休息時間。

語音會提示該做什麼動作，也會在上方準備教學影片，如果真的忘了該怎麼做，在這邊可以即時做學習，看影片時秒數會自動暫停計算。

只要有做運動就會自動紀錄在「CALENDAR」日曆上。另外也可記錄體重，但單位是磅。

點擊右上角可進入「SETTINGS」可設定提醒運動時間、間隔休息秒數、想要運動幾回合以及是否要開啟數秒音效。