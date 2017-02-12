以前一開始想要減肥時，追求的都是體重機上的數字變化，所以大多都是透過少吃來達到目的，但要真正瘦的健康、瘦的長久，最終還是得靠運動才行，吃不飽的方法根本撐不了多久，而且體態也不會變漂亮。不過當開始運動後卻會發現體重機上的數字有時不減反增讓人好生挫折，其實真正的減肥重心不應該放在體重，而要關心的是體脂才對。

這個道理相信許多朋友都知道，脂肪比肌肉體積要大，因此當我們透過運動減少脂肪增加肌肉時，就可能會有體重變化不大，但體型卻變漂亮的狀況發生。所以呢！減肥時記錄體脂肪會比記錄體重要來得有用，不要為了體重的變化而苦惱唷！

在 Google Play 裡有蠻多可以幫忙記錄這些減重數據的 App，其中「簡單體重管理」可記錄包含體重、體脂肪並自動計算 BMI 值外，還可選擇加入三圍、皮下脂肪、內臟脂肪、基礎代謝、身體年齡與肌肉量的欄位。若有發生什麼特別的事件，則可選擇在筆記欄中備註。

所有被記錄的數據全都會自動轉化成曲線圖，並可用多種時間區段來查看曲線的變化，讓你更容易了解每個數據的走向。程式提供 Google Drive 備份與還原的功能，所以不用擔心辛苦記錄的數據會突然消失，定時備份保安康。怕被別人看的話，也可設定密碼哦！想要認真減肥的朋友，可以參考看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 簡單體重管理

簡單體重管理 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Sofa

Sofa 官方網站： http://hatopp.wpblog.jp/

http://hatopp.wpblog.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「簡單體重管理」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用先到「設置」的「初始設置」將一些基本的資料與欄位選定好後，再開始記錄。

輸入身高程式才能自動計算 BMI 值，目標體重則會顯示在曲線圖上，讓你了解目前與目標體重的差距。其餘各種設定功能或欄位就依自身的需求來選擇是否啟用。完成設定記得按下「保存」。

接著就可以開始記錄。切換到「歷史」點擊右上角的「添加」即可輸入各項數據後「登錄」資料。

所有的記錄都會被保存在「歷史」中，可點入修改或選擇刪除。切換到「圖形」就能以曲線圖查看各項數據的變化囉！按右上角的圖案可切換顯示不同的項目的曲線圖。