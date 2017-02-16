2017/2/16 更新：軟體版本更新至 v2.3 最新版。

當我們需要知道螢幕或網頁中的某個顏色的色碼或色彩編號時，該怎麼做呢？一般都會用名為螢幕挑色器、撿色器之類的小工具來幫我們檢測。這類軟體相當多，如先前介紹過的：Just Color Picker、北斗色彩識別器、Hex Color Picker、Pixie、ColorSPY、Peacock Color Picker …等。

Colors 是另外一個免費軟體（非商業使用），提供螢幕取色與調色盤兩種功能，我們可以直接按一下「Pick from Screen」按鈕選取、檢測指定位置的色彩代碼，也可在畫面中的調色盤中快速設定、選取你要的顏色，然後再取得 RGB, CMYK, HSV, HLS 與 HTML 代碼及 Hex … 等等各種格式的色彩編碼，使用起來相當簡單。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Colors

Colors 軟體版本： 2.3

2.3 軟體語言： 英文、簡體中文

英文、簡體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 625 KB

625 KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8 官方網站： http://www.den4b.com/

http://www.den4b.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 第一次使用時，會出現版權宣告畫面，提醒我們一般個人可免費使用商業使用需另外購買授權，請按「Accept」按鈕即可開始使用。

第2步 如下圖，當我們需要擷取螢幕中的色彩時，可以按一下「Pick from Screen」按鈕，即可在你要檢測的位置按左鍵、顯示色彩編號。另外也可使用主畫面中的調色盤來設定顏色。