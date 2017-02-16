好久以前曾介紹過一款「PoseCam」可以幫助有拍照肢體僵硬症候群（大誤）的朋友，在拍照時可以不用花心思想 Pose，直接依畫面上的指示擺出特定的動作，就能創造出專業的感覺，不過這款程式似乎已下架，真是太可惜了，如果你來不及下載它，可以來看看這款概念有些相似但走比較搞怪風格的「樂拍」。

它是一款另類的拍照姿勢建議 App，當你不想太過正經的拍照時，用它肯定沒錯！結合了各種的主題面具與特效，像是動物、趣味、魔法、藝術、翅膀、頭飾…等分類，只要按照畫面上的姿勢指導擺出動作，就能與這些面具或是特效配合的剛剛好，按下拍照鈕，瞬間就能獲得一張超有趣的照片哦！

除了拍照也能運用在相簿中的相片，並提供多種濾鏡效果，讓你能將各種趣味特效與照片更加融合，但免費版開放體驗的分類較少，且有浮水印的限制，若想要有更多選項就可考慮付費的 Pro 版本囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 樂拍

樂拍 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Jun Luo

Jun Luo 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 軟體下載 ：免費版、Pro 付費版

操作畫面：

可選擇拍照或是由相簿選取照片。在拍照畫面若是選擇面具類的項目，程式會自動辨識人臉，調整適當的位置。

點擊右下角的「頭像」圖示即可進入分類選單，切換不同的面具或特效。

點擊下方的拍照鈕即可將有趣的畫面拍攝下來，並可選擇儲存或分享。

不知道該怎麼擺出姿勢時，只要按照畫面上的指示擺出動作，就能與特效完美結合哦！

從相簿選取照片也一樣可選擇套用各種面具或特效，在右下角的「魔法棒」則可加入濾鏡效果，可以讓照片與特效更無違合感。

搭配得宜的話，就可以創造出各種有趣的照片哦！不過免費版本的選項真的好少哦～