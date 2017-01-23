只要是人都一定有黑暗面，就算在別人面前有多樂觀、天真，總還是有情緒低落的時候，這時該怎麼辦呢？之前有介紹過一堆有療癒舒壓效果的 App 可以下載來玩看看，多少都能調劑一下身心哦！如果你心情苦悶到懶得動手玩，那就交給害羞的「Boo!」吧！

「Boo!」是一種黑黑圓圓的可愛小球，你也可以把它們想成是龍貓裡的小煤炭球，因為它們兩者除了長的像外，在遇到人時都會有相同的反應，那就是＂躲起來＂！開啟程式後，Boo 會一顆一顆的跑出來，時而眨眨眼、時而好奇的靠近螢幕偷看，有時也會左右張望，可是一旦發現你出現在它們面前時，就會心頭一驚的全往螢幕邊緣躲，害怕被人看到的樣子。

但過一會它們又會一一的跑出來，放的越久就越多顆，相當可愛！它其實是利用手機的前鏡頭來偵測人臉，所以只要你的臉不要出現在鏡頭拍攝到的範圍、角度，它們就不會跑掉，可以靜靜的看著它們可愛的模樣，十分療癒哦！感覺很像在玩捉迷藏一樣。

不過覺得有點可惜，如果可以加入一點互動功能的話，療癒效果應該會加倍，例如在不讓它們看到的地方，用手戳戳它們時，可以表現出驚慌或其它萌萌的樣子，想起來都想笑了！XD 但目前的功能就是超簡單，只需要露臉嚇嚇它們就可以了，連手都可以不用動哦！有興趣的朋友可以試試看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Boo!

Boo! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Larva Labs Ltd.

Larva Labs Ltd. 官方網站： http://larvalabs.com/

http://larvalabs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Androi 5.0 以上

Androi 5.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Boo!」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

打開程式後就放著等，慢慢的 Boo 就會一個一個跑出來，它們還會互相影響，眼睛會動來動去的亂看。

當你突然出現在它們面前時，它們就會把眼睛瞪的大大的，受到驚嚇然後一哄而散。

每嚇跑一次就會變換背景色，等久一點的話就會越來越多，有時還會好奇的靠近看。看靜態的圖也許會覺得有點無聊，但看動態的就會覺得蠻有趣的，大家自己來體會看看囉！