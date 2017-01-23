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會講話的「聲音計算器」按鍵、計算結果都會唸給你聽（Android）

一般的實體計算機都不會發出聲音，不過有些為了讓使用的人可以預防漏按的狀況，而設計出有按鍵音的計算機，後來更發展到按下去會直接唸出數字的機種，不僅可以知道有沒有漏按，更可進一步知道有沒有按錯數字，對於老人家或是視力不太好的朋友，都是很好的計算工具。

而手機上的計算機呢？通常使用起來也是莫名安靜的，觸控式螢幕比起實體按鍵式的計算機，更容易有按錯的機會，如果希望手機裡的計算機也會開口講話的話，可用這款「聲音計算器」來取代原本的計算機 App 唷！

不論你在輸入數字、按下運算符號或是計算出結果時，它全都會幫你唸出來，而且音速及音調還可自行調整，建議大家在使用時把音調提高看看，整個用起來有很 high 的感覺哦！不過其僅提供基本的運算功能，除了加減乘除外，還有百分比與開根號可使用。

所有的運算式與運算結果都會被記錄起來，若有需要更可將這些歷史紀錄儲存為 CSV 檔並分享或透過 email 的方式傳送到雲端或電腦裡保存。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：聲音計算器
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Cc Inc
  • 官方網站：http://cc-inc.sakura.ne.jp/wordpress/info/audiocalculator/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「聲音計算器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

使用方法與一般的計算機一樣，但在點擊數字時會唸出數字，點擊運算符號也會唸出符號名稱，按下等號後就會唸出計算結果。

 

點擊左上角的 Logo 圖可切換 %、√、± 。

 

在右上角的「GT」裡可以看到歷史紀錄，有需要的話可選擇儲存或發送。在「管理紀錄」中可管理所儲存的 CVS 檔。

 

在最右上角可進入「設置」功能。如果在不適合發出聲音的地方使用的話可選擇關閉語音功能（直接關靜音可能更快），還可調整音調的高低與速度的快慢。

 

往下拉可針對按鈕與整個計算機的外觀、配色做調整，依自己的喜好來設定即可。

 

 

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