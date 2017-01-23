不論是甄嬛傳、芈月傳還是美人心計、步步驚心全都可歸入所謂的宮鬥劇，看著劇中人物的勾心鬥角、耍盡心機，各種精采的劇情是不是也讓你的心跟著起伏呢？好一陣子辦公室的同事各個娘娘來娘娘去的，各類的古裝頭飾配件也隨之風靡，每個女孩都想當娘娘或扮妃子，現在用「中國公主」這個以古代宮廷美女為主題的紙娃娃換裝遊戲，也能讓你過過癮哦！
可分別選擇眼睛、眉毛、鼻子、唇形以及腮紅，而重頭戲則是在髮型、頭飾以及服裝上，每個看起來都超華麗，想當皇后、娘娘還是小妃子都可以找到適合的裝飾項目，其它還有耳環、項鍊、背心、花鈿…等，可以讓你隨心所欲的打扮自己喜歡的宮廷美女。
除了人物的裝扮外，在背景場景的部份也有多種選擇，不過是由程式隨機產生的，一鍵即可更換，有在花園的、有在皇宮內的各種場景，可依裝扮的不同來選擇。完成後的圖像可儲存為圖檔或透過其它的 App 分享出去，當然也可做為大頭貼使用啦！想讓朋友稱呼你一聲娘娘嗎？快來做一個超威的宮廷美女大頭貼吧！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：中國公主
- 軟體語言：英文
- 開發人員：YALI LIU
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 6.0 以上
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「中國公主」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
點入「Play」每次登入都可獲得免費的金幣獎勵，在遊戲中還可透過「Free Coins」及「Get Gift」中拿到更多金幣。金幣之後可在「Shop」裡購買更多的裝飾項目。
由右下角的「Dress up」可展開右側的項目，開始一個一個裝飾出屬於自己的宮廷美女吧！
眼睛、眉毛、唇形、鼻子，每個項目都有許多的選項。
髮型的部份會直接展現不同的氣勢，想要成為皇后還是小妃子，就全看你怎麼挑囉！
服飾的部份也會有很大的影響，有很多不同造型可以選。
天氣冷的話，可以加上毛毛背心！（無誤）
接著是頭飾的部份，可以換成自己比較中意的，不過也要配合髮型來選擇哦！
最後是耳環、花鈿、項鍊的部份。
裝飾完畢可點擊左下角的「Scene」隨機切換不同的場景。
完成後按右下角的「Setting」選擇「相機」圖示即可將作品儲存到相簿或是透過其它的方式分享出去囉！
如果覺得選項不夠用，可再到「Shop」裡用金幣購買更多哦！
缺點就是廣告跳出的有點猖狂，建議在使用時可先將網路關閉，就能避免廣告干擾。