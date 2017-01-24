剩下沒幾天就要到最令人期待又怕受傷害的農曆春節啦！除了走到哪都能聽到咚得隆東搶的過年歌曲外，大多的店家也都會換上紅通通的裝飾品，象徵喜氣迎新春，那我們的手機呢？如果也想來點過年氣氛，可將手機鈴聲換成熱鬧的過年歌曲，也別忘了換張應景的桌布唷！

在 Google Play 裡可以找到許多過年主題的桌布，「福到財神到動態桌布」就是其中一款，以＂財到＂為主題，加上八尊神佛圍繞，設計簡單但又不失熱鬧的氣氛，大大的財字置於螢幕下半部，巧妙的留下空白，讓原本在桌面上的 App 不會因為背景太花而有不易辨識的問題。

下方的財字會逆時針的旋轉，上方也會不時有像煙火的火花出現，如果擔心太過耗電，也可關閉自動旋轉功能，這樣就只會在你滑動桌面時才跟著旋轉。Q 版的神佛形像不會有太過正式的感覺，年輕朋友也能安心使用唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 福到財神到動態桌布

福到財神到動態桌布 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： live wallpaper HongKong

live wallpaper HongKong 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 3.0 以上

Android 3.0 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「福到財神到動態桌布」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

下載後開啟直接「選擇桌布」，這邊可預覽桌布動態效果，下方的財字會自動旋轉，如果不想讓它一直轉，可進入「設定」關閉自動旋轉功能，再按下「設定桌布」即完成套用。

套用後因為大部份的主要設計都放在下方，所以基本上不太會影響到上半部的 App，但顏色畢竟還是比較吃重，一定不比一般桌布來得清楚，大家可先參考看看。不過其實只短時間在過年期間使用的話，倒也沒有太大影響，過年喜氣嘛～招好運囉！