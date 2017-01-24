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讓人心有戚戚焉的「新年問候大作戰」！長輩們別再問啦～小遊戲（Android）

過年除了發紅包的心痛、領紅包的開心外，最大的挑戰莫過於客套的問候了，哪位長輩該怎麼稱呼，這輩份又是如何計算，每年過年肯定都是炒熱氣氛的話題之一，而對還沒結婚或是結了婚還沒生小孩的年輕一輩，更要小心長輩們的各角度問候啦！

還沒結婚的問你有沒有男/女朋友，有的話問你們什麼時候要結婚，已經結婚的就問什麼時候要生小孩，什麼？已經生了一個，那你什麼時候要生第二個啊？「現在是怎樣？要出錢幫忙養是不是？」是否好想對著過份熱心的長輩大喊呢？但，身為有禮貌的晚輩，通常也只能將這些問題硬吞下肚陪笑臉了。

為了讓大家有個可以發洩的管道，有人開發了一款「新年問候大作戰」的小遊戲，雖然畫面不夠精緻，操作也不甚順手，但卻能讓人心有戚戚焉！每回合都有五位長輩會陸續對你發問，像是薪水多少啊？有男/女朋友了嗎？什麼時候結婚啊？這三類問題，玩家就利用右側的答案來回答，但需移至正確的位置然後發送對應的答案才能消除長輩的問題攻勢。

隨著時間過去，長輩發問的速度會越來越快，就像過年被長輩圍攻問候的情境重現一般，相信有此經驗的，在眼角都會發現淚水（幫拭淚）。每回合有五條命，錯失回答機會的話就會失去一條，當命都用完後，就會結束遊戲並公佈你撐了幾秒鐘的時間。是個簡單應景的小遊戲，有興趣的朋友可以來玩看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：新年問候大作戰
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：郭瀚隆
  • 官方網站：http://hklifenote.blogspot.tw/search/label/Android
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「新年問候大作戰」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

雖然這款遊戲在畫面精緻度上說實在是不及格的，但卻抓到了過年的精髓啊！點入「開始遊戲」體驗看看吧！

 

開始遊戲後，左邊的長輩們就會開始發射問題，有時候還會連發，玩家就由右邊的三個答案來應對，不過需使用上下箭頭來移動位置，才能確實的消除問題哦！

 

如果讓問題跑到右邊來不及回答的話，就會扣除一條命，五條都用完就會結束遊戲。

 

結束後就會公佈你成功撐過了幾秒鐘，看你能不能突破這些長輩的問候攻勢，為這次的過年先熱熱身吧！

 

 

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