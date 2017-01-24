作者：,     

新的一年想養隻貓做伴嗎？先翻翻「貓貓百科」了解一下（Android）

不論是貓狗或是任何的小動物，想要飼養前都一定要先了解牠們的習性、照顧方式…等，才能減少因為衝動飼養後發現與＂期望＂不符，造成生活上的痛苦與不開心，甚至不少人可能會選擇狠心的棄養，這些都不是一開始想要從養寵物上獲得的樂趣，所以在決定將牠們帶回家前，一定要先做足功課！

就像想養貓，不能只到看牠們又萌又可愛的模樣就想打包帶回家，先考量自己的經濟能力，貓咪可不會自己打獵養活自己，飼料、零食、玩具、貓砂…各種東西都是需要花錢的，如果不小心生病了，牠們可沒有健保，費用可能會讓你嚇到下巴都掉下來哦！

這些飼養寵物的相關資訊除了在網路上可以搜尋到不少外，在 Google Play 裡，有一個名為「貓貓百科」的 App 專門提供養貓的各種實用資訊，從貓咪的種類、如何養貓以及貓咪可能會有的疾病，還有各種行為模式的解說，讓想養貓或是已經成為貓奴的朋友都能有個方便查詢的工具。

在如何養貓的單元中，就提供相當詳細的自我評估，如果自我檢視過後，確定都符合條件，身心靈與環境都準備好了，就能養了嗎？當然還不是，請把整個 App 提供的資訊都認真看過，才能把貓咪帶回家。就如同開發者說的，愛牠們就要用正確的方式來照顧牠，希望大家都能輕鬆享受有貓咪們陪伴的甜蜜生活樂趣。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：貓貓百科
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Xchobo
  • 官方網站：https://xchoboapple.wordpress.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.2 以上
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「貓貓百科」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

開啟程式後，直接向上滑就可以看到單元分類，點入就能查看相關內容囉！

 

在「如何養貓」的「新手上路」中，自我的評估是相當重要的，如果看完這段有任何的困難無法克服，就千萬不要貿然的帶回家。若確定自己沒問題了，就可以再繼續看下一個「新貓入住」的項目，了解一些帶貓咪回家前要注意的事。

 

另外貓咪的相關疾病與肢體語言也都是需要好好學習了解的部份，在照顧貓咪的路上這個 App 會是很好的幫手。

 

若開啟時有錯誤訊息，只要先將網路關閉即可正常使用。

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Android 手機、平板電腦 » 購物理財、生活應用 » 新的一年想養隻貓做伴嗎？先翻翻「貓貓百科」了解一下（Android）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
《記帳養寵物》「MoMo 寵物記帳」收支簡單記，花太多寵物會肚子餓哦！（Andr...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 