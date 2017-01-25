快過年了，真的是讓人好興奮啊！相信許多人的心早就不知道飛到哪裡去，根本無心工作啦～既然這樣，就來看看有什麼適合過年使用的 App，讓手機幫助你用科技拜年更容易！

除了昨天介紹的「福到財神到動態桌布」可以讓自己隨時感受過年氣氛外，在這個科技當道的世代，大家拜年都習慣透過通訊軟體或是直接在 Facebook 上向所有的親朋好友拜年，但發文不附個應景的圖片怎麼行呢？快下載「Chinese New Year Greeting Card」來讓拜年更有＂雞＂的味道吧！

2017 年的農曆春節進入到了雞年，當然得要用點雞的元素來拜年，在這個 App 裡主要提供三項功能，分別是賀卡、桌布以及相片編輯，提供 40 種不同風格的賀卡樣式，有可愛的、有藝術感的，當然還有比較正式的，不論傳送的對象是長輩、長官、客戶還是同輩、晚輩都可以找到適合的雞年賀卡。

而桌布的部份，圖樣大多與賀卡通用，若覺得動態桌布太過吃電的話，也可以來選張靜態的桌布，不過程式並沒有提供直接設置桌布的功能，也無法儲存到相簿，只能透過分享的方式間接將圖片存下來，有點麻煩就是了。

最後是相片編輯功能，提供許多的應景貼圖，鞭泡、獅頭、燈籠，以及一堆慶賀的文字貼圖…等，可以讓你的照片瞬間充滿過年的熱鬧氣氛，過年期間在分享照片之前一定要來處理一下的唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Chinese New Year Greeting Card

Chinese New Year Greeting Card 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Awesome Possum Apps

Awesome Possum Apps 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上

Android 4.0.3 以上 軟體下載 ：按這裡

操作畫面：

開啟程式點擊下方的雞即可進入賀卡列表，可以從中選擇適合的賀卡樣式。

選擇後點擊右上角展開選單，進入「Customize」即可輸入內容（What?）與自己的名字（From?）。

寫好後就可以再由右上角點擊「Send」傳送出去囉！

點入桌布即可看到桌布列表，點選可看大圖，不過無法直接套用或儲存，需透過右上角的「分享」功能，才可間接的取得圖片來使用。

若想在照片加上點年味，點入「Sticker」後，按「OPEN」選擇由相簿或相機拍照，選入照片後，再按「MASK」->「CHOOSE」進入貼圖選單。

選好貼圖後，可用兩指斜拉放大或旋轉角度，可反覆加入各種貼圖，發揮你的創意。

「EFFECT」可加入簡單的濾鏡效果，有泛黃的復古味，也有灰階的酷酷風。最後按下「SEND」即可選擇儲存到相簿或是分享唷！

完成的照片就像下面這樣，是不是很適合用來拜年咧？今年就用自家的小寶寶、寵物或是自拍照來獻上祝福吧！