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慶賀雞年多功能 App！賀卡、桌布、應景相片貼圖三合一（Android）

快過年了，真的是讓人好興奮啊！相信許多人的心早就不知道飛到哪裡去，根本無心工作啦～既然這樣，就來看看有什麼適合過年使用的 App，讓手機幫助你用科技拜年更容易！

除了昨天介紹的「福到財神到動態桌布」可以讓自己隨時感受過年氣氛外，在這個科技當道的世代，大家拜年都習慣透過通訊軟體或是直接在 Facebook 上向所有的親朋好友拜年，但發文不附個應景的圖片怎麼行呢？快下載「Chinese New Year Greeting Card」來讓拜年更有＂雞＂的味道吧！

2017 年的農曆春節進入到了雞年，當然得要用點雞的元素來拜年，在這個 App 裡主要提供三項功能，分別是賀卡、桌布以及相片編輯，提供 40 種不同風格的賀卡樣式，有可愛的、有藝術感的，當然還有比較正式的，不論傳送的對象是長輩、長官、客戶還是同輩、晚輩都可以找到適合的雞年賀卡。

而桌布的部份，圖樣大多與賀卡通用，若覺得動態桌布太過吃電的話，也可以來選張靜態的桌布，不過程式並沒有提供直接設置桌布的功能，也無法儲存到相簿，只能透過分享的方式間接將圖片存下來，有點麻煩就是了。

最後是相片編輯功能，提供許多的應景貼圖，鞭泡、獅頭、燈籠，以及一堆慶賀的文字貼圖…等，可以讓你的照片瞬間充滿過年的熱鬧氣氛，過年期間在分享照片之前一定要來處理一下的唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Chinese New Year Greeting Card
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Awesome Possum Apps
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0.3 以上
  • 軟體下載按這裡

 

操作畫面：

開啟程式點擊下方的雞即可進入賀卡列表，可以從中選擇適合的賀卡樣式。

 

選擇後點擊右上角展開選單，進入「Customize」即可輸入內容（What?）與自己的名字（From?）。

 

寫好後就可以再由右上角點擊「Send」傳送出去囉！

 

點入桌布即可看到桌布列表，點選可看大圖，不過無法直接套用或儲存，需透過右上角的「分享」功能，才可間接的取得圖片來使用。

 

若想在照片加上點年味，點入「Sticker」後，按「OPEN」選擇由相簿或相機拍照，選入照片後，再按「MASK」->「CHOOSE」進入貼圖選單。

 

選好貼圖後，可用兩指斜拉放大或旋轉角度，可反覆加入各種貼圖，發揮你的創意。

 

「EFFECT」可加入簡單的濾鏡效果，有泛黃的復古味，也有灰階的酷酷風。最後按下「SEND」即可選擇儲存到相簿或是分享唷！

 

完成的照片就像下面這樣，是不是很適合用來拜年咧？今年就用自家的小寶寶、寵物或是自拍照來獻上祝福吧！

 

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