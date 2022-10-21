「ALPACA」用＂相似度＂分類照片的相簿整理好幫手！

無論你是養了小孩、養了寵物還是超級愛用連拍功能或是三不五時就要來個各種角度的自拍，手機相簿裡一攤開，絕對是一大堆遠看長得一模模一樣樣、拉近看才能看得出一咪咪差異的那種照片，要整理頭就痛，不整理手機的儲存空間又會被這些照片給佔滿。

其實 App Store 裡可以找到很多輔助整理相簿的 App，本篇就要來介紹這款以羊駝又名草泥馬為主題的「ALPACA」，，

幫你整理不需要的照片，輕鬆拿回手機記憶體的掌控權！

打開「ALPACA」它就會自動以＂相似度＂來幫照片進行分類，將看起來很像的照片通通都歸在同一類，方便以＂階段＂性的方式來整理，而不用在茫茫相簿大海中，一張又一張的慢慢篩選。今天整理累了，可以先暫時休息，下回身心都有空閒的時候，再把剩下的完成即可，還沒整理的部份，下次還是會被撈進來分類，完全不需記憶整理進度。

而它的整理方式也與其它同類型的 App 有些差異，它採用選擇「要留下來的照片」而不是選擇「要刪除的照片」，可以用更少的操作、更快的速度來整理。刪掉的照片仍會保存在相簿的垃圾桶之中 30 天的時間，如果有誤刪的一樣可以去那裡撈回來唷！

手機相簿滿滿的，總是讓你想拍照又不敢拍照嗎？快來試試讓草泥馬幫你吃掉那些不需要的照片吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：ALPACA 整理不需要的照片，輕鬆確保空白記憶體容量的 App 程式 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：yuki tanabe 官方網站：https://twitter.com/alpaca_app 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「ALPACA」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次使用，點擊「讀取照片開始使用」，然後「允許取用所有照片」，這樣草泥馬就會開始讀取照片進行分類囉！





分類好後，在「整理對象」標籤中，就可以看到以＂相似度＂分類的照片集，點入即可在要保留的照片上按「★」，或者使用下方的按鈕「保留所有照片」或者「刪除所有照片」。





選好後，點擊「將所選的照片保留，刪除所有其它照片」，再點擊「刪除」就會將照片從相簿移至垃圾桶。





由上方切換到「全部」則會以日期的方式來列出照片，可按下「選擇」直接點擊勾選要刪除的照片，或者點入「日期」刪除同一日期的照片，也可以直接點擊照片，單張單張進行刪除。





點擊左上角的「i」還可以看到目前整理下來的成果，會幫你把節省下來的記憶體容量轉換成音樂歌曲的單位，讓你可以更感受到整理相簿的成就感！