如何查詢悠遊卡、一卡通的【餘額】與【消費記錄】？

悠遊卡跟一卡通是很方便的「塑膠貨幣」，不只搭捷運、公車、臺鐵、高鐵… 都可以嗶一下就上車，連超商超市或一堆店家都可以感應支付買東西，不用數零錢找鈔票，連碰都不用碰一下就能直接付款。

不過，除了在交易時從感應機臺上的數字得知目前卡片裡面還有多少錢外，，

有沒有更方便的方法來查詢自己卡片的餘額呢？

有！直接開網站來查就好，完全不用安裝 APP，也不用讀卡機，直接輸入卡號就能查詢。以下的查詢功能完全是悠遊卡公司與一卡通公司提供的服務，不管是記名卡、不記名卡或信用卡上附屬的悠遊卡或一卡通都能直接查詢。

查詢餘額與交易記錄：悠遊卡一卡通

查詢「悠遊卡」餘額的方法：

第1步 開啟查詢頁面：悠遊卡餘額、交易記錄查詢

輸入悠遊卡卡號跟查詢期間，如果是記名卡的話記得要輸入持有人的生日（4碼），輸入完按「送出」。

第2步 網頁中便會顯示指定期間的交易記錄與交易後的餘額，在什麼地點買什麼東西的細節不會顯示，不過從交易場所跟時間大概也能判斷出自己是在哪裡做了什麼交易。

查詢「一卡通」餘額的方法：

第1步 開啟查詢頁面：一卡通餘額、交易記錄查詢

一卡通的話也是一樣，只要輸入卡號跟身份證後4碼，按下「送出」即可查詢。

第2步 頁面中一樣會顯示時間、場所、金額及交易後的餘額。

最後更新：10-22, 2022 下午 8:30

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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