「Blocks & Ropes」錯綜複雜、環環相扣的方塊配對消除遊戲

「Blocks & Ropes」是一款方塊配對消除遊戲，不過與一般想像中的不同，這裡頭方塊與方塊之間都兩兩牽著一條線，就像牛郎與織女被分隔兩地，但不需等一天才能見一次，只要靠玩家你的聰明才智，，

它們很快就能見面。

所有的方塊都必須兩兩相碰配對才能消除，但它們都被擠在了一個空間之中，加上彼此之間有線牽著，而且這條線還是固定長度的，需要想辦法將它們移動位置，掙開束縛才能順利清空遊戲板來過關。

遊戲共有超過 1,000 個關卡，玩起來輕鬆微燒腦，偶爾還會穿插一些困難關卡或是逐步加入更多有趣的謎題元素，讓整個遊戲更有挑戰性，整體沒有太多的遊戲限制，利用閒瑕的時間玩上幾關剛剛好唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Blocks & Ropes
  • 軟體語言：簡體中文,英文等
  • 開發人員：SayGames LTD
  • 官方網站：https://say.games/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 8.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    遊戲畫面：

    開啟遊戲直接進入關卡，跟著小手拖動白色方塊，另一塊白色方塊也會連帶移動，將兩個碰在一起就能消除。以此類推，將剩餘的紅色方塊也消除即可過關。



    方塊之間的牽連會越來越糾纏，大部份根本都是卡死的狀態，需找出那關鍵的第一塊，來解開這錯綜複雜的關係。



    中間還會遇上一些困難關卡，或是加入更多有趣的元素，例如被固定無法移動的方塊，或是只能往某個方向移動的方塊等，都會讓遊戲更有挑戰性。

    最後更新：10-21, 2022 下午 12:11

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