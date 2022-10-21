Sticky Note 可貼在網頁上的便利貼，重啟瀏覽器或重新載入網頁它都在！

雖然現在手機記事功能很強大，要寫筆記、要記錄待辦事項都很方便，不過相信還是有些人是喜歡手寫便利貼的吧！那種可以在相關的地方直接貼上一張 Memo，某個程度上來說彷彿更有效率的感覺，如果你也想在網頁上做這件事，可以考慮用「Sticky Note」這款 Google Chrome 瀏覽器擴充功能來達成。

「Sticky Note」可以讓你在任何的網頁、任何的位置貼上便利貼，，

一個網頁沒有限制便利貼的數量，如果想要的話，可以盡情的貼滿它！不過比較可惜的地方是它外觀長的不像便利貼，除了不能變換顏色，視窗的大小也無法自由調整，一行約可裝下 14 個中文字，僅可完整顯示四行，超過的話，前面的字就會被往上推而遮蓋，所以比較適合拿來寫簡單的備忘錄。

貼上的便利貼無論是重新載入網頁或重啟瀏覽器，它們都還是會乖乖的貼在原來的位置上，除非手動刪除，否則不會消失。有需要在網頁上寫備忘錄的話，可以嘗試看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Sticky Note 軟體版本：1.4 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：14.5KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





之後在需要加入便利貼時，就可以按下滑鼠右鍵，從選單中點擊「Add Note」。





就會在網頁中加入一張黃色的便利貼，點擊就能輸入內容。





拖曳便利貼的頂端區塊就能移動位置。





同一個網頁可以加入多張的便利貼，下回再開啟網頁時，它們還是會在原來的地方，直到手動點擊「Delete」將它們刪除為止。