「Bookmarks clean up」可快速找出已失效的網頁書籤、重覆書籤、空白資料夾

使用 Google Chrome 瀏覽器除了會有分頁無性生殖(嗯?)的問題外,書籤的保存如果沒有從一開始就有計劃性的管理,最後就是會擁有一大堆不知道為什麼加入或重覆加入的網頁書籤全都混雜在一起,想到要整理就心好累,但留著又會佔空間,看著也阿雜!

如果真有心想好好整頓一番,,

「Bookmarks clean up」這個擴充功能絕對可以讓你事半功倍!塞爆了的書籤,三兩下就能幫你一起整理乾淨啦!它主要提供四大功能,可以找出以及,全部都只需要按一個按鍵就能輕鬆找到!

在結果列表中,使用者可以經過確認後,手動勾選要刪除的項目,最後才會真正的從書籤中刪除。不過因為書籤刪掉就無法恢復,在執行之前,最好可以先幫書籤做好備份,以備不時之需哦!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:Bookmarks clean up 軟體版本:0.1.0 軟體語言:English 軟體性質:免費軟體 檔案大小:828KiB 系統支援:此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件(下載 Google Chrome) 軟體下載 :按這裡

使用方法:

在下載頁右側點擊「加入 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





接著點擊工具列上的「Bookmarks clean up」圖示。初次使用時會有一個簡單的提醒,因為書籤刪除後就無法恢復,所以建議大家在執行之前最好都能先做備份。點擊「Show me instructions how to do it」可了解如何備份,點擊「Open bookmarks manger」就能開啟書籤管理器。





備份好之後,就可以開始使用「Bookmarks clean up」,在工具列點擊圖示即可開啟下圖畫面。上方就可以看到四個功能按鈕,依需求來點擊使用。





點擊功能按鈕後,若有找到符合的書籤,就會列在下方,勾選後即可點擊右下角的「Remove all selected」或右上角的「垃圾桶」將其刪除。





如果使用瀏覽器已經很長的時間,那麼肯定會有許多已經失效的書籤連結,要一個一個點開確認非常花時間,但點擊「Find broken urls」就可以泡杯咖啡或茶,輕鬆等待「Bookmarks clean up」幫你通通找出來啦!





等通通檢查完畢後,就可以開始大開殺戒啦!數量少的可以直接點擊勾選,數量多的則可展開下拉選單,點擊「Select all」全選。勾選用後,再點擊右下角的「垃圾桶」就能刪除。





基本上是不用做什麼設定調整,不過如果你有想要排除檢查的資料夾,可點擊右上角的「齒輪」,在「Excluded folders」點擊下拉選單,就可以選取要刪除的資料夾。