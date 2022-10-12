「Haikei」可自由設計的 SVG、PNG 背景圖片產生器

背景圖片在任何的設計中都是很重要的角色，如果想要有一個令人驚豔又能適當襯托主題背景圖，或許可以到「Haikei」這個網站來找找。它是一個背景圖片產生器，提供 15 種基本的背景設計模板，包含斑點、低多邊形、分層波浪、模糊漸層等，任何設計都能找到它適合的背景樣式。

在選擇基本的模板後，，

可再手動調整各項數值，依所選擇的模板不同，調整項的內容也會有所差異，以波浪類的樣式來說，可以調整波浪的形式，是柔和的或尖端的，波浪的方向、顏色、起伏程度等，全部都可以依需求來做調整，並可自定需要的圖片尺寸及比例，每一個都能有相當程度的客製化哦！

運用的範圍沒有限制，使用完全免費也無須註冊或是標註來源，調配好需要的背景圖後，就能選擇以 PNG 或 SVG 格式保存下來使用。若你正在為手上的設計尋找背景圖片，不妨就到「Haikei」自製一張獨一無二的背景圖吧！

操作畫面：

開啟網頁後，點擊「Start designing for free」即可切換到編輯頁面。往下的話，可看到一些使用實例，缺乏靈感的時候可以來看看哦！





在編輯頁面左側就可以看到 15 種的背景設計模板。





選擇想要的基本樣式後，就可以再到右側手動調整各項設定。包含畫布的尺寸比例、顏色等，依所選擇模板不同，可以調整的項目也會有差異。以下圖的樣式來說，可以改變圖樣的位置、形狀、層級、扭曲程度等。





如果對目前的圖樣配置不是很滿意的話，點擊圖片下方的「骰子」就可以隨機變換。找到喜歡的感覺後，就可以點擊右下角選擇下載 SVG 或 PNG 檔案囉！