「The Daily Puzzle」每天都有 7 道解謎新挑戰！不沉迷、不易膩！

在以前智慧型手機、電腦還沒那麼普級的遠古時代（嗯？），報紙上小小的填字遊戲、益智遊戲是陪伴許多人度過無聊時光的好東西，每天都會有新的題目帶給讀者新的挑戰，也因為每天都只有一道題目，所以不會讓人花太多時間在玩遊戲。而現在手機打開就有一大堆的遊戲任君選擇，一個不小心就會沉迷在其中，，

如果你想要偶爾玩些小遊戲解解悶，又不想玩太複雜、花時間經營的遊戲，可以來試試「The Daily Puzzle」這款遊戲 App。

「The Daily Puzzle」的介面設計就有點在模擬報紙的感覺，每天都會給玩家 7 道不同類型的謎題，從 10 種遊戲中隨機選取，包含數獨、數織、IQ 測試、字輪、找字遊戲、填字遊戲等，讓你每天都可以挑戰不同的謎題。

大多都是拼字類的遊戲，很適合正在學習英文或對英文感興趣的朋友來玩，可以一邊玩一邊回想單字的拼法更加深記憶唷！而除了一開始的練習謎題，日後的謎題每道都需花費 20 枚金幣來解鎖。每天開啟遊戲就能獲得金幣外，成功挑戰一道謎題也可以賺到金幣唷！喜歡解謎、拼字遊戲的朋友，快一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：The Daily Puzzle 軟體語言：英文 開發人員：Typosaurus AB 官方網站：https://typosaurusgames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲就像展開了一頁報紙，在這頁報紙裡有著 7 道謎題，點入都會有遊戲玩法介紹唷！





了解怎麼進行後，就可以開始挑戰啦！





成功過關就可以獲得 40 枚金幣獎勵，並可累積等級積分，升級也有獎金可以拿。繼續玩成 4 個謎題，就可以進入正式的遊戲關卡。





大部份都是跟拼字有關的遊戲，但進行的方式略有不同，有些是用連線的方式，有些是必須使用中間的字母、填字、找字遊戲等，無論那一種都很考驗腦內的單字量。





之後每天的謎題就都需要使用 20 枚金幣才能進入挑戰，向右滑動的話，可以切換到前一天的謎題，免費版本最多可回顧三天前的謎題，如果昨天沒解完的，還有機會可以繼續解開哦！