「Starfall ABCs」歡樂有趣的兒童英文字母學習工具

「Starfall ABCs」是一款專為兒童準備的英文字母學習工具，色彩繽紛、介面可愛，所有的字母發音都是由兒童配音員所錄製，並搭配豐富的圖片、趣味音效與動畫，可以吸引幼童們的目光與注意力，適合 8 歲以下的小朋友來使用。

26 個英文字母每一個都會搭配多個單字範例，，

學習字母發音與音標發音，結合圖片、動畫來加深印象，大多數的字母在最後都會加入一個小遊戲來結束該回合的學習。除了單一的字母學習外，App 裡還有準備兩首的字母歌、手語教學以及基本母音 A、E、I、O、U 的歌曲教學，這些歌曲會搭配老師帶動唱的影像一起進行，可投影到電視上讓小朋友跟著一起跳。

整體操作簡單，讓小朋友自己操作也沒問題，需要點擊觸發動作時，會用亮晶晶的動畫吸引小朋友點擊，不需網路即可使用，連網的環境下也不會有廣告出現唷！若想讓家裡的小小孩認識英文字母的話，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Starfall ABCs 軟體語言：英文 開發人員：Starfall Education, LLC 官方網站：https://www.starfall.com/h/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 因裝置而異 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟 App 後，就可以點擊字母積木來進行學習。





以 A 為例，會先介紹大小寫，並播放字母的發音。





接著會搭配各種的圖片與單字範例來練習音標發音。需要點擊觸發動作時，會用亮晶晶的動畫來提示。





最後在結束前，有些字母還會有小遊戲可以玩。





而列在下方的就是歌曲搭配老師教學動畫的部份，都可以點入試試哦！