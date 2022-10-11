「TransTaiwan」橫跨火車、高鐵、捷運、輕軌的路徑規劃工具，轉乘資訊、列車地圖、誤點通知…

在台灣有很多的大眾交通工具可以選擇，無論是火車、高鐵、捷運、輕軌……全都可以依旅程的需求自由搭配使用，雖然每一種交通工具都各自有時刻表可供查詢，但若遇到需要轉乘時，就會讓人查到頭昏眼花

如果有個工具可以像使用 Google 地圖一樣，輸入起迄站點，就自動幫你找出各種的轉乘資訊，那麼踏上旅程的難度就可以大大降低啦！「TransTaiwan」就是一個可以橫跨不同交通工具的路徑規劃工具，支援台鐵、高鐵、捷運及輕軌，起迄點不限於同一種交通工具的站點，按下查詢後，就能立即幫你規劃出＂最快＂的乘車路線！

轉乘的站點、車種、車次、車資、發車時間、步行時間、車行時間、誤點通知等，各種搭乘交通工具會需要的資訊幾乎都包含在其中，點擊車次或站點名稱可交互查詢，如果需要的話，還能透過地圖的方式來查看列車目前運行位置除了路線規劃外，也可以使用站點或是指定車次來查詢相關的時刻表，查詢功能相當豐富，對於想搭乘大眾交通工具旅行的朋友來說，是個不可或缺的好工具哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：TransTaiwan 軟體語言：繁體中文,英文,日文 開發人員：TransTaiwan 官方網站：https://blog.transtaiwan.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.5 以上 / Android 8.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟 App 後，預設在「路線」查詢畫面，可於上方切換查詢「車站」或「車次」。

設立起迄站點、出發或抵達時間以及要使用的運具後，就能立即幫你列出各種適合的搭乘、轉乘資訊站點的部份不限同一交通工具，可跨台鐵、高鐵、捷運或輕軌，在上方可進行切換





在查詢結果中會列出各種符合條件的搭乘方式，包含車次、轉乘車次、搭配時間、行車時間與車資等點入可查看更詳細的資訊





下面這個例子起點在「萬華火車站」，迄點在「台中捷運巿政府站」，於是就有了橫跨台鐵、高鐵與台中捷運三種交通工具的轉乘資訊





在查詢結果中，點擊車次可展開該車次的「列車資訊」，點擊站點的話就可以查詢「站點車次資訊」，兩者可以交互查詢





App 提供的地圖模式可顯示兩種內容，一種是路徑地圖，在路徑頁面點擊右下角的「顯示地圖」就能查看整個路徑行經的站點位置





另一種是可以查看列車的即時運行位置，在列車資訊頁右下角點擊「顯示地圖」，就可以在地圖上查看列車目前的預估位置與速度





如果有預定想要的搭乘路徑，可點擊右上角的選單鈕，選擇「加入我的行程」，就能將其保存起來方便出發時快速查詢使用





在下方切換到「我的行程」就能查看儲存的旅行路徑在「營運狀態」可查看各交通工具相關的營運資訊





「地圖」的部份，目前是提供台北與高雄捷運路線圖可供查詢參考上方可切換查看單一路線站點，點入站點則可查看列車的即時到站資訊