「white_border」兩步驟快速為任何照片加上留白邊框

邊框留白的照片，莫名會帶給人一種獨特的感覺，彷彿背後有著一段不為人知的故事，讓人忍不住想要駐足探尋的感覺。如果想要製作此類留白的照片，這款「white_border」可以讓你在兩步驟內完成，操作超級簡單！

選入照片後就會自動加入白色邊框製成方形照片，，

接著就能直接保存到相簿中。當然，它的功能不止如此，在保存照片之前，你可以調整照片要顯示的大小，如果是直向的照片，也可以選擇套用長形的邊框。

留白的部份，除了原本預設的白底外，可以開啟選色器，從各種五花八門的顏色中挑選更獨特的留白配色，若不甘白色的寂寞但又有選色困難的話，App 還有提供自動偵測主色的功能，選用主色留白絕對不會凸槌唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：white_border 軟體語言：英文 開發人員：Skyler Roth 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「white_border」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟 App 後，就可以從照片列表中尋找要編輯的照片。接著就會自動套用預設的白底背景。如果覺得這樣就不錯了，就可以直接點擊右上角的「Save」儲存。





兩指斜拉可以縮放照片的大小，點擊「Size」則可以改為長形版面。





點擊「Color」可以使用選色器來手動挑選想要的留白顏色。點擊左側的「漏斗」可以自動偵測主色，畫面會閃過半透明白色的圈圈，不到一秒的時間就能完成偵測並自動套用。點擊右側的「垃圾桶」則可回到原本的白底。選定顏色後，一樣點擊右上角的「Save」即可保存。