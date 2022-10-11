「white_border」兩步驟快速為任何照片加上留白邊框

邊框留白的照片，莫名會帶給人一種獨特的感覺，彷彿背後有著一段不為人知的故事，讓人忍不住想要駐足探尋的感覺。如果想要製作此類留白的照片，這款「white_border」可以讓你在兩步驟內完成，操作超級簡單！

選入照片後就會自動加入白色邊框製成方形照片，，

接著就能直接保存到相簿中。當然，它的功能不止如此，在保存照片之前，你可以調整照片要顯示的大小，如果是直向的照片，也可以選擇套用長形的邊框。

留白的部份，除了原本預設的白底外，可以開啟選色器，從各種五花八門的顏色中挑選更獨特的留白配色，若不甘白色的寂寞但又有選色困難的話，App 還有提供自動偵測主色的功能，選用主色留白絕對不會凸槌唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：white_border
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Skyler Roth
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.1 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「white_border」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟 App 後，就可以從照片列表中尋找要編輯的照片。接著就會自動套用預設的白底背景。如果覺得這樣就不錯了，就可以直接點擊右上角的「Save」儲存。



    兩指斜拉可以縮放照片的大小，點擊「Size」則可以改為長形版面。



    點擊「Color」可以使用選色器來手動挑選想要的留白顏色。點擊左側的「漏斗」可以自動偵測主色，畫面會閃過半透明白色的圈圈，不到一秒的時間就能完成偵測並自動套用。點擊右側的「垃圾桶」則可回到原本的白底。選定顏色後，一樣點擊右上角的「Save」即可保存。

    最後更新：10-11, 2022 下午 4:08

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。