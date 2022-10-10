「記得吃藥」超簡單的吃藥提醒工具，還可記錄最後一次服藥的時間！

無論是慢性病藥還是日常的保健食品，都最好能定時定量的服用，但是工作生活一忙起來總是難免會忘記，這時就需要來點輔助提醒的小工具啦！「記得吃藥」就是一款設定非常簡單的吃藥提醒工具，不過也因此它的功能就相對單純一些了。

不特別讓使用者輸入所服用的藥物內容，僅可設定需要提醒的時間點，，

包含星期天數與想要接收提醒的時間，時間的部份可以新增多個時段，當時間到時就會跳出通知來提醒你。

比較適合用藥內容簡單的使用者，如果服藥的規則比較複雜的，例如某些藥兩天或三天才吃一次，其它的藥又需要每天服用之類的，這款 App 就比較不適合了。接收提醒服用藥物後，還可順手打開 App 來記錄最後一次吃藥的時間，就不用擔心會重覆吃藥啦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：記得吃藥
  • 軟體語言：繁體中文,英文,日文
  • 開發人員：YIZE LIAO
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「記得吃藥」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    打開 App 後，點擊下方的「設定」就可以設置要接收提醒的天數，點擊「新增吃藥時間」可加入多個提醒時段。



    設定好提醒時間後，按下「增加」即完成新增。可重覆這個動作加入多個不同的提醒時間。最後記得打開「開啟吃藥通知」並按下「儲存設定」。



    當提醒時間到時，就會收到通知。點入 App 點擊「吃藥了」就會在上方記錄最後一次吃藥的時間。

    最後更新：10-10, 2022 下午 4:18

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