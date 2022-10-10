微軟最新版 Windows ISO 檔下載器（Hasleo Windows ISO Downloader）

在安裝或重灌電腦之前，很多人都會先下載最新版的 Windows 系統的 ISO 檔來燒成光碟或 USB 開機隨身碟，儘管微軟官網早就提供了專屬的 Windows ISO 檔下載頁面，操作起來也不是太複雜，不過很多人還是喜歡用類似 HeiDoc 或本文介紹的 Hasleo Windows ISO Downloader 來下載。

都有微軟官網了，為什麼還要另外下載軟體？ 大概是更直覺方便一些吧，，

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：Hasleo Windows ISO Downloader 軟體版本： 1.4 軟體語言：英文，可下載全部語言版本的 Windows 系統 ISO 檔 軟體性質：免費軟體 檔案大小：1.49 MB 系統支援：Windows XP/7/8/10/11 官方網站：https://www.easyuefi.com/ 軟體下載： Download 下載

反正全部選項都整合在同一個畫面，不管什麼語系或版本或 32 位元、64位元… ，通通都是按一按就可以下載回來，不用到處找。