微軟最新版 Windows ISO 檔下載器（Hasleo Windows ISO Downloader）

在安裝或重灌電腦之前，很多人都會先下載最新版的 Windows 系統的 ISO 檔來燒成光碟或 USB 開機隨身碟，儘管微軟官網早就提供了專屬的 Windows ISO 檔下載頁面，操作起來也不是太複雜，不過很多人還是喜歡用類似 HeiDoc 或本文介紹的 Hasleo Windows ISO Downloader 來下載。

都有微軟官網了，為什麼還要另外下載軟體？ 大概是更直覺方便一些吧，，

反正全部選項都整合在同一個畫面，不管什麼語系或版本或 32 位元、64位元… ，通通都是按一按就可以下載回來，不用到處找。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Hasleo Windows ISO Downloader
  • 軟體版本： 1.4
  • 軟體語言：英文，可下載全部語言版本的 Windows 系統 ISO 檔
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.49 MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.easyuefi.com/
  • 軟體下載：Download 下載

    • 類似軟體：HeiDoc – Microsoft Windows and Office ISO Download Tool

    最後更新：10-10, 2022 下午 12:03

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